Потеряны тысячи тонн топлива: Россия активизировала удары по нефтебазам Украины, - эксперт

Одним из решений для Украины может стать создание подземных хранилищ.

В течение недели россияне активизировали удары по нефтебазам. Под удар попали нефтебазы в Кривом Роге, Днепре и Одесской области, в результате чего были потеряны тысячи тонн топлива стоимостью в миллионы долларов. Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его мнению, выходом может стать создание подземных хранилищ.

"Нужно уходить под землю - создавать подземные хранилища. Еще со времен СССР и советской армии есть несколько таких хранилищ, но они в основном непригодны для использования. Нужно восстанавливать и строить новые. Если не на весь необходимый объем запасов (а это по европейскому нормативу 90 дней потребления), то хотя бы на часть", - считает специалист рынка.

Среди возможных решений, по его мнению, введение на законодательном уровне требования хранить часть запасов в подземных хранилищах. По словам эксперта, появление такой нормы может побудить трейдеров начать инвестирование.

"В противном случае запасов нам не увидеть еще очень долго. Потому что после окончания войны все заявят, что инфраструктуры нет и снова нужна отсрочка. Начинать нужно уже сегодня", - говорит директор консалтинговой группы "А-95".

Эксперт отметил, что вопрос формирования запасов обсуждали во время экстренных совещаний властей с представителями рынка. В частности, обсуждали возможность создания страхового фонда за счет акциза для возмещения убытков, вызванных разрушением инфраструктуры.

Он напомнил, что уже более года действует закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, который обязывает импортеров и производителей формировать резервы в соответствии с объемами поставок.

Увеличение квоты рассчитано на восемь лет и в настоящее время составляет 6%. В то же время, по словам специалиста, в Украине фактически отсутствуют даже такие объемы доступных резервуаров.

"На уровне подзаконных актов есть ряд нерешенных вопросов, и поэтому закон не работает", - отметил Сергей Куюн.

Россия атакует украинскую инфраструктуру

Напомним, в ночь на 14 апреля российская армия осуществила массированную атаку беспилотниками по гражданской и портовой инфраструктуре на юге Одесской области. В результате ударов возникли пожары, в Измаильском порту были повреждены иностранное судно под флагом Панамы, баржа и причал.

В ночь на 16 апреля российские оккупационные войска совершили новую атаку на Одессу, применив ударные беспилотники и ракеты, в результате чего есть много погибших и раненых. Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, российские войска сначала нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и жилым районам города.

