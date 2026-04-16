Известный украинский актер рассказал об 'уколах красоты' и наборе веса

Звезда сериалов признался, пользовался ли услугами косметологов и пластических хирургов.

Украинский актер, зоозащитник и волонтер Алексей Суровцев, известный по сериалам "Код" и "След", рассказал, какие косметологические процедуры он делает, чтобы поддерживать молодость.

"Иногда я делаю инъекции в лоб. Сейчас – нет. Совсем немного, по-актерски, чтобы он двигался, чтобы приподнять брови, чтобы не нависало это веко. Но это очень редко", – заявил Алексей Суровцев в интервью проекту "Слава+".

Также, по словам актера, сейчас он хотел бы набрать несколько килограммов, чтобы выглядеть лучше.

"Я хотел бы весить больше, но сейчас из-за состояния здоровья не могу заниматься с тем весом, с которым занимался. Сейчас возобновил тренировки по плаванию, в зале уже меньше занимаюсь и похудел килограммов на 10. Я подтянут, но просто уже нет таких объемов. Ну, они мне и не очень нужны, но хотелось бы, наверное, еще килограмма три-четыре прибавить", – сказал Суровцев.

До этого актер рассказывал, что уже прибегал к услугам пластических хирургов. Оказывается, в юности он был лопоухий, и это ему совсем не нравилось. Поэтому он сделал операцию.

Напомним, как ранее писал УНИАН, Алексей Суровцев оценил игру Леси Никитюк в кино.

Вас также могут заинтересовать новости: