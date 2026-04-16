Куда нужно перетащить спичку, чтобы исправить равенство: тест для проверки интеллекта

Эта головоломка – отличная возможность проверить свои математические способности и нестандартное мышление.

Если вам нравится проверять свой интеллект и тренировать логическое мышление, задачи со спичками на исправление равенства – именно то, что нужно. Они развивают математические способности, пространственное воображение, умение искать нестандартные решения. Это не просто головоломка, а настоящий тест на внимательность, скорость мышления и креативность.

На этот раз перед вами классический вызов: нужно исправить неверное равенство 6 + 1 = 12, переместив всего одну спичку. На выполнение задания дается всего 15 секунд, поэтому придется действовать быстро. Важно не только знать математику, но и уметь "видеть" цифры под другим углом.

Чтобы быстрее найти ответ, стоит представить возможные изменения еще до того, как перемещать спичку. Обратите внимание на элементы цифр, которые можно трансформировать: иногда достаточно изменить лишь одну деталь, чтобы получить совсем другое число. Также помогает рассмотрение задачи с разных ракурсов – иногда решение буквально лежит на поверхности, но мы его не замечаем.

Видео дня

Если времени мало, не бойтесь быстро перебирать варианты. Даже неправильные попытки могут подсказать правильное направление. Главное – не зацикливаться на одном варианте и сохранять спокойствие, ведь в напряженном состоянии мозг работает менее эффективно. Перед тем, как вы включите таймер, напоминаем: у вас всего 15 секунд, чтобы найти правильное решение.

Даже если вам не удалось найти ответ сразу, это нормально. Такие головоломки существуют для тренировки мозга, и каждая попытка улучшает ваши навыки. Регулярно решая их, вы развиваете логику, внимательность и способность быстро принимать решения. А еще – просто интересно проводите время. Правильный ответ – ниже.

Как видим, правильное решение заключается в том, чтобы убрать одну спичку из цифры 6 и добавить ее к цифре 1. В результате 6 превращается в 5, а 1 – в 7. Итак, получаем правильное равенство: 5 + 7 = 12.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали решить тест со спичками для проверки IQ. Для этого нужно за 8 секунд исправить ошибку в математическом выражении 4 + 9 = 1. Для этого вы можете переставить только одну спичку.

В другой головоломке нужно найти оленя на картинке за 7 секунд. Такие задания тренируют навыки наблюдения, концентрации, внимательности к деталям.

Вас также могут заинтересовать новости: