Назван продукт, который многие игнорируют, хотя в нём калия больше, чем в бананах

Одним из недооцененных источников питательных веществ является белая фасоль. Ее часто ассоциируют с сытными домашними блюдами, однако на самом деле она отличается высоким содержанием растительного белка, клетчатки и ценных минералов. Как пишет Planeta, калия в белой фасоли даже больше, чем в бананах.

Отмечается, что в 100 г бананов содержится около 350-400 мг калия, а в 100 г вареной белой фасоли – около 400-600 мг. Калий важен тем, что поддерживает работу сердца и помогает регулировать кровяное давление.

Благодаря тому, что фасоль богата растительным белком, она может стать отличной альтернативой мясу, особенно в веганских диетах. Также она способствует наращиванию и регенерации мышц.

Клетчатка в фасоли помогает поддерживать пищеварение, улучшать работу кишечника, предотвращать запоры, поддерживать здоровую кишечную микрофлору и снижать уровень вредного холестерина.

Кроме того, по данным издания, фасоль является источником ценных минералов – она содержит железо, которое предотвращает анемию, магний, поддерживающий нервную систему, и важный для костей кальций.

Также, как говорится в публикации, фасоль стабилизирует уровень сахара в крови (медленно высвобождает энергию, предотвращая таким образом резкие скачки глюкозы), помогает контролировать вес (дольше сохраняет чувство сытости, предотвращая частые перекусы), а еще обладает антиоксидантными свойствами, то есть содержит растительные соединения, защищающие клетки от окислительного стресса.

Как есть белую фасоль

Лучше всего употреблять ее в приготовленном виде – добавлять в повседневные блюда. Она прекрасно подходит для супов, салатов с оливковым маслом и овощами, а также в качестве основы для бутербродов – ее можно смешивать с чесноком, лимоном и специями, пишет издание.

Кроме того, фасоль хорошо сочетается с такими блюдами, как рагу или лечо, поскольку повышает сытность и пищевую ценность. Ее также можно обжаривать на сковороде с травами или добавлять в блюда из риса или перловки.

Кому нужно быть осторожным с фасолью

Тем, кто раньше не употреблял фасоль, важно начинать с небольших порций и постепенно увеличивать их, чтобы организм мог адаптироваться, предупреждает автор. Дело в том, что этот продукт может вызывать вздутие живота и дискомфорт с пищеварением.

"Стоит начинать с небольших порций и тщательно замачивать ее перед приготовлением (желательно на ночь), сливая воду. Ее также всегда следует тщательно готовить, поскольку сырая или недоваренная фасоль содержит антинутриентные вещества, которые могут быть вредными", – говорится в материале.

Издание советует людям с чувствительной пищеварительной системой следить за реакцией организма, а тем, у кого есть проблемы с кишечником или трудности с перевариванием фасоли, – быть особенно осторожными.

Кроме того, из-за высокого содержания калия людям с заболеваниями почек следует проконсультироваться с врачом перед употреблением фасоли.

Ранее УНИАН писал, что фасоль наряду с другими бобовыми входит в число 7 самых полезных продуктов с высоким содержанием магния. Отмечалось, что в 1 стакане вареной фасоли содержится 120 миллиграммов магния, что составляет примерно 28% от рекомендуемой суточной нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: