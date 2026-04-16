Во Львове умер врач после отравления 'двойником' черемши, купленным на рынке

В настоящее время правоохранительные органы начали расследование по факту гибели медика.

Во Львове в результате тяжелого отравления скончался спортивный врач Зиновий Полянский, а его жена оказалась на больничной койке, сообщает Zaxid.net.

По предварительным данным, трагедия началась 6 апреля, когда супруги приобрели на Стрыйском рынке в центре города листья, которые они приняли за черемшу.

Как стало известно позже, на самом деле львовяне купили крайне опасную чемерицу. После употребления растения муж и жена с острыми симптомами попали в реанимацию Университетской больницы ЛНМУ имени Данила Галицкого.

Видео дня

Несмотря на усилия коллег-медиков, 12 апреля 67-летний Зиновий Полянский скончался. В университетской больнице уточнили, что пациентов госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом", а точную причину смерти в настоящее время устанавливают эксперты. Состояние жены врача сегодня оценивают как средней тяжести.

"Зиновий Петрович был заведующим медицинской частью КЗ ЛОР "Львовский профессиональный колледж спорта", высококвалифицированным врачом, человеком с большим сердцем, который посвятил много лет служению спорту и здоровью спортсменов", – написали на странице Львовского колледжа.

Также о потере сообщила Федерация регби Львовщины. В настоящее время по факту гибели медика правоохранители начали расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной отметкой "несчастный случай".

Ранней весной съедобную черемшу легко спутать с ядовитой чемерицей (кукольником), однако отличить их можно по внешнему виду и запаху. Черемша имеет нежные листья с выраженным ароматом чеснока, тогда как у чемерицы они широкие, плотные и гофрированные, отмечает СМИ.

Львов - инциденты

Ранее УНИАН писал о массовом отравлении детей в развлекательном центре. В Львовскую областную инфекционную больницу госпитализированы 15 человек, среди которых 11 детей.

У всех пострадавших - симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, многократная рвота, боль в животе, диарея. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Вас также могут заинтересовать новости: