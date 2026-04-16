Происходит процесс внутреннего бурления: эксперт рассказал о влиянии украинского наступления на РФ

По его словам, это также придает украинским войскам эмоциональный заряд.

Освобождение территорий важно не только с точки зрения того, что Силы обороны восстанавливают контроль на украинской земле, но и потому, что это влияет на возможности врага. Об этом рассказал Иван Тимочко, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, в эфире Radio NV, комментируя наступательные действия украинских защитников.

"Пропадает сама причинно-следственная связь, необходимость идти на эту войну. Если ты погибнешь и еще и потеряешь на войне то, что ты там завоевывал для кого-то. Там идет процесс внутреннего брожения и недовольства. Они уже не могут признать тот факт, что они там не побеждают, что у них нет импульса. Рушится вся построенная система пропаганды России. А это для них очень больно", - сказал Тимочко.

Он добавил, что РФ держится в этой войне на деньгах и пропаганде. И их пропаганда строится именно на том, что они якобы побеждают на фронте. Поэтому подобные действия Сил обороны влияют как на Москву, так и на украинских защитников. Эксперт пояснил:

"Эта попытка внушить, что война зашла в тупик, попытка внушить украинцам, что мы только проигрываем и отступаем, это тоже не работает. Это очень серьезно. Это понимают и бойцы. Если они переходят в наступление и это удается, добавляется дополнительный азарт, это дает дополнительный стимул для противодействия врагу".

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины продвинулись по двум направлениям в Донецкой области. По их данным, украинские защитники добились успехов в направлении Славянска и Константиновки.

Издание Welt ранее отмечало, что наступление РФ в Украине "свелось на нет", тогда как развитие украинских дронов стремительно продвигается вперед. На фоне этого, по подсчетам издания, уже в 2026 году на фронте может наступить переломный момент в пользу Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: