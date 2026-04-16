Скоро война в Европе станет реальностью не только для Украины, – Чалый

На сегодняшний день война уже носит глобальный характер и вскоре для европейских стран она станет реальностью. Об этом заявил в эфире Radio NV Валерий Чалый, украинский дипломат, председатель правления Украинского кризисного медиацентра, посол Украины в США в 2015-2019 годах.
"Война, на мой взгляд, уже с 2022–2023 годов точно идет совсем не в том российско-украинском, скажем, измерении, которое мы рассматриваем. Она стала европейской. На мой взгляд, осталось ждать совсем недолго, пока она действительно станет частью реального участия других европейских стран, а не только Украины", – подчеркнул он.
По его словам, это уже глобальная война, и она ведется в первую очередь между Соединенными Штатами и Китаем за распределение или перераспределение мира. При этом он добавил, что у каждого есть свои союзники, которые пытаются не выпасть из этого перераспределения, в частности, Россия подыгрывает Китаю, который во многом подчинил ее себе.
Чалый отмечает, что министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову было очень важно показать своему сюзерену, что РФ на его стороне, а в ответ хочет поддержки, поэтому и начал раздувать тему военную, военных блоков между европейскими партнерами.
"Он готовит правильную информационную составляющую перед действительно важной встречей президента США и лидера КНР. И если она состоится в предусмотренные сроки, то есть 14–15 мая, то, конечно, эта активность теперь понятна", – добавил он.
По его словам, России от Китая нужна политическая – хотя бы формальная нейтральность, как сейчас, а не поддержка Украины, хотя по Уставу ООН мы имеем право претендовать на поддержку КНР как
члена СБ ООН, а также не нужно забывать о Будапештском меморандуме. При этом он добавил, что Лаврову не хочется, чтобы после этой встречи Китай начал корректировать свою позицию, ведь России нужно где-то брать кредиты.
Чалый отмечает, что Украина по сути участвует в перераспределении глобальных рынков нефтепродуктов, их экспорта, фактически подыгрывая США своими ударами по предприятиям нефтяной отрасли.
Он отметил, что поскольку Лаврову и россиянам не нравится создание военных блоков в Европе с участием Украины, то нам точно нужно думать над такими вопросами. "Не вижу сейчас предпосылок для распада НАТО в ближайший год. В то же время не вижу проблем, почему страны, регионы, Украина не могут создавать свои субрегиональные оборонные, безопасности объединения. Вообще проблем нет никаких", – подчеркнул Чалый. По его словам, вполне нормальным было бы сотрудничество в этом аспекте, в частности, как и сейчас, с Великобританией, с Германией, с той же Норвегией и другими европейскими странами
Как сообщал УНИАН, Вадим Сухаревский, Герой Украины, заместитель командующего Оперативным командованием "Восток", экс-командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины отмечал, что в вопросе вероятного нападения России на страны восточного фланга НАТО нужно рассматривать различные сценарии и разрабатывать доктрины в соответствии с ними.
По его словам, это нельзя исключать, поскольку у россиян хватит ресурсов для этого, несмотря на войну в Украине. При этом он отметил, что полностью готовой страны для отражения агрессии РФ, пожалуй, нет.