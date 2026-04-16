Apple готовит очень дешевый компьютер по цене наушников: что уже известно

По неофициальным данным, цена устройства составит $299.

По данным отраслевых источников, Apple планирует выпуск недорогого мини-компьютера Mac Neo. Новинка будет рассчитана на простые сценарии: работу в браузере, документы, просмотр видео и повседневные задачи.

В основе – мобильный чип Apple A19 Pro, аналогичный тому, что используется в iPhone 17 Pro. Сообщается, что объем оперативной памяти составит 12 ГБ, а энергопотребление – около 35 Вт.

По своим размерам компьютер будет максимально компактным – примерно на уровне Apple TV 4K. Корпус будет пластиковым, с яркими вариантами расцветки. Набор интерфейсов будет включать два порта USB-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с.

Главным преимуществом Mac Neo может стать его ценник – около $299 (~13 000 грн), что существенно ниже стартовой стоимости Mac mini, которая составляет $599 (~26 000 грн), и на одном уровне с флагманскими наушниками AirPods. Запуск может состояться уже в следующем году.

СМИ предполагают, что Mac Neo появится на фоне успеха MacBook Neo, который тоже построен на базе мобильного чипа. СМИ называют новинку "прорывом в своем классе", а производители Windows-ноутбуков – "шоком для рынка".

Помимо MacBook Neo, с начала 2026 года Apple успела представить свой самый бюджетный смартфон iPhone 17e, "умную" метку AirTag 2, а также ноутбуки MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max.

Источники пишут, что Apple готовит самый масштабный редизайн iPhone "за всю историю". Речь идет о двух устройствах: складной модели, которую ждут этой осенью, и юбилейном "безрамочном" iPhone к 20-летию бренда.

