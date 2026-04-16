Откуда в районе Чернобыля взялось стадо одичавших коров: исследователи дали ответ

Животные выработали защитное поведение, позволяющее защищать взрослых особей и телят.

Стадо одичавших коров, о котором известно много интересных историй, появилось в зоне отчуждения после смерти владельцев, которые после катастрофы на ЧАЭС вернулись в свои дома, находившиеся, в частности, в селе Лубянка. Об этом рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

По словам исследователей, коровы остались от семьи самоселов, которые вернулись домой после Чернобыльской катастрофы и содержали домашних животных. В частности, коров держали в селе Лубянка, где самое большое стадо насчитывало 7 голов. В 2016 году, после смерти хозяев, животные остались без присмотра и начали жить на воле.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину численность стада, которое держалось одной группой, была стабильной - в пределах 18-20 особей. Сейчас в стаде 12 особей: три быка, три теленка и шесть коров. Уменьшение численности за последние годы связано с несколькими факторами: естественной смертностью и, возможно, нападениями хищников.

В то же время специалисты обращают внимание на тот факт, что коровы находятся в полуодичавшем состоянии и хорошо адаптировались к природным условиям. Они сформировали стадную организацию и антихищническое поведение, что позволяет защищать взрослых особей и телят. Ключевую роль играет доминантный бык, который обеспечивает сплоченность стада и реагирует на угрозы.

"Взаимодействие с хищниками происходит редко, и сплоченные стада обычно не становятся объектом нападений. У коров постепенно происходят изменения и во внешнем виде: уменьшается доля светлой окраски, рождаются более мелкие телята и наблюдаются изменения у самок", - констатируют в учреждении.

На данный момент дозы облучения не вызывают у животных явных физиологических дефектов.

Основой их рациона являются зеленые травы, которые составляют главный источник энергии и питательных веществ. Именно они позволяют животным восстанавливать силы после зимы, быстро набирать массу и накапливать жировые запасы перед холодным периодом. Дополнительно, в менее благоприятные сезоны, в рацион могут входить дикорастущие растения и ветки кустарников.

"Одичавшие коровы переживают зиму без постоянной помощи человека, используя жировые запасы. Для укрытия от холода и хищников они занимают заброшенные здания. В бесснежный период питаются сухой растительностью, а при глубоком снегу - ветками кустарников и деревьев. Популяция способна выживать без регулярной подкормки человеком", - говорится в сообщении.

Этих коров никто не доит, и в этом нет необходимости. Ведь после перехода к полудикому образу жизни они утратили хозяйственное значение как молочный скот, поэтому их молочная продуктивность значительно снизилась по сравнению с домашними породами. Все имеющееся количество молока полностью потребляется телятами.

Как отмечается, в целом стадо мирно сосуществует со всеми видами копытных заповедника. Они способны потреблять наиболее грубую, малопривлекательную для других травоядных растительность. Питаются коровы преимущественно "косильным" способом - съедают траву довольно равномерно, не избирательно. В то же время они не способны выгрызать растительность до самой земли, как, например, лошади, поскольку не имеют верхних резцов.

Также исследователи объяснили, можно ли подселить в стадо несколько быков.

"Подселение целесообразно с учетом рисков инбридинга, малочисленности популяции и ее уязвимости перед хищниками. В таких условиях желательна передержка животных и постепенная адаптация, в частности через вольерное содержание и практику "приучения". Однако в современных условиях и при действующем законодательстве реализация таких мер практически невозможна, что существенно ограничивает возможности управления популяцией и повышает значение естественных механизмов регуляции", - рассказали ученые.

Приручать одичавших коров нецелесообразно. Наоборот, для восстановления природных лугов в заповеднике важную роль играет выпас крупных копытных. Дикие коровы уже стали своеобразной визитной карточкой заповедника.

Это яркий пример харизматического вида, который целесообразно использовать не только для поддержания природных ландшафтов или в качестве объекта научных исследований, но и как символ территории - даже с определенным сакральным значением, отмечают специалисты.

Что еще известно об этих коровах в Чернобыле

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обитает стадо одичавших коров. Недавно на его вожака - черно-пестрого быка Рябка - напал крупный хищник, вероятно, медведь.

Специалисты зафиксировали раненое животное во время экспедиционной поездки исследователей Корогодского природоохранного научно-исследовательского отделения, расположенного в юго-западной части зоны отчуждения. Возможно, бык получил ранение, защищая других коров.

