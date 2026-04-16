'Котел с россиянами бурлит': эксперт о ударах ВСУ по ключевому нефтяному узлу РФ

Эти атаки свидетельствуют о том, что Кремль не в состоянии защитить территорию России.

Взрывы в Туапсе, Башкортостане, Самаре и Ленинградской области свидетельствуют о том, что зона войны все больше расширяется. Об этом заявил Алексей Мельник, руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, на Radio NV.

"Зона войны расширяется все больше. Это влияет на авторитет Кремля, потому что Кремль, который бросился защищать, как они говорят, народ Донбасса, не может защитить территорию России. То есть это уже даже не Курская область, это уже российская глубинка", - сказал он.

По словам эксперта, враг это понимает и пытается как-то поднять этот вопрос. В то же время россияне ограничивают возможности, закрывая Telegram, YouTube, вводя административные и уголовные наказания за все это.

"Но в данном случае это работает, я думаю, против самого Кремля, потому что котел потихоньку уже булькает… И что касается объектов, которые были поражены в последнее время. Наиболее эффективный путь - это уничтожать, собственно говоря, возможности противника, эту баллистику", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 апреля были поражены нефтяные объекты, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии. Речь идет о нефтеперекачивающей станции "Крымская" (г. Крымск, Краснодарский край, РФ), а также нефтебазе "Гвардейская" на ТВТ АР Крым.

По данным источников УНИАН, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с СБС устроили "взрыв" на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Крымская" в Краснодарском крае РФ. Отмечается, что этот объект входит в систему магистральных нефтепроводов "Тихорецк - Новороссийск-2" и принадлежит компании "Транснефть".

Станция обеспечивает перевалку и накопление топлива, в частности для военных нужд врага - включая базу тактической авиации "Крымск" и базу Черноморского флота РФ в г. Новороссийск.

По информации местных властей, в результате удара на территории нефтебазы возник пожар. Зафиксировано поражение инфраструктуры, обеспечивающей функционирование объекта", - сообщил источник.

Кроме того, украинские военные нанесли огневой удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Коновалова Запорожской области и Голая Пристань в Херсонской области.

