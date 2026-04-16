'Успех Украины вполне возможен': бывший посол США рассказал, что должен сделать Вашингтон

Американский дипломат Дэниел Фрид уверен, что и США, и Европа выиграют от укрепления позиций Украины.

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид считает, что Киев все еще может добиться военного успеха, если Запад сохранит последовательность в своих действиях, сообщает TVP World.

"Противоречивые сигналы из Вашингтона в отношении Украины затрудняют достижение перемирия", – добавил Фрид.

Издание отмечает, что опытный американский дипломат и бывший посол в Варшаве подчеркнул, что недавние заявления вице-президента Джей Ди Вэнса о сокращении помощи Украине отражают опасную линию мышления в Вашингтоне.

По его мнению, утверждение о том, что борьба Украины за выживание имеет мало общего с интересами США, является "глубокой ошибкой". Ранее Фрид утверждал, что давление на Россию следует усиливать, а не ослаблять.

В статье говорится, что эти комментарии прозвучали на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Германия сейчас делает больше, чем любой другой партнер.

Это свидетельствует об усилении роли Европы в условиях, когда поддержка со стороны США становится все менее предсказуемой.

Фрид отметил, что, несмотря на то, что более высокие цены на нефть помогают России, Москва остается уязвимой. Он считает, что решение Вашингтона не продлевать действие исключения из санкций в отношении российской нефти является одним из позитивных шагов.

В то же время, по мнению Фрида, этого недостаточно, чтобы компенсировать общую политическую непоследовательность.

"Успех Украины вполне возможен", – сказал он и добавил, что как США, так и Европа выиграют от укрепления позиций Украины.

Бывший посол США утверждал, что Трамп "постоянно меняет свою позицию по Украине", тогда как часть его политической базы остается враждебно настроенной к Киеву по причинам, не имеющим отношения к безопасности США.

По мнению Фрида, такая неопределенность может побудить президента России Владимира Путина продолжать боевые действия, а не двигаться в направлении прекращения огня.

При этом американский дипломат отметил, что не только в отношении Украины Белый дом подрывает собственные позиции среди союзников. В частности, Фрид раскритиковал споры Трампа с Папой Леоном, его напряженные отношения с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и его постоянные высказывания по поводу Гренландии, отметив, что администрация, кажется, "бьет во все стороны".

В то же время, по его мнению, Польша и другие союзники США имеют своих сторонников в Вашингтоне. Более традиционные республиканцы и демократы остаются верными тому, что он назвал видением американской внешней политики как "свободного мира".

Что касается Ирана, бывший посол США отметил, что Трамп, похоже, меньше заинтересован в длительной войне, чем в использовании давления для получения рычагов влияния с целью возобновления переговоров.

При этом он предупредил, что одновременное противостояние Ирану, Китаю и другим соперникам может перегрузить Вашингтон. По его мнению, если США должны тратить политический капитал где-то, то это должно быть на поддержку Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в интервью Fox Business президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование войны в Украине приближается. Глава Белого дома отметил, кто из мировых лидеров завершил хотя бы одну войну, тогда как он приложил усилия к прекращению восьми войн, и девятая на подходе.

Примечательно, что глава Офиса президента Кирилл Буданов прогнозировал, что на следующих переговорах Украина, вероятно, услышит "много нового" от россиян. Буданов считает, что удары по российским нефтяным терминалам влияют на ход мирных переговоров.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер постоянно контактируют с Ираном и у них нет времени на Украину. Зеленский отметил, что у США более конструктивная дипломатия с Россией, чем с европейцами. Президент Украины напомнил, что Трамп с самого начала говорил, что будет занимать промежуточную позицию, и "это показывает, что он не на моей стороне и не на стороне России".

