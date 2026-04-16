Россия может в любой момент захватить остров в Балтийском море, – главнокомандующий ВС Швеции

В Стокгольме предупреждают о риске проведения Кремлем ограниченной операции с целью выявления слабых мест альянса.

Россия может осуществить внезапную атаку на один из островов в Балтийском море, чтобы проверить единство НАТО. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Михаэль Классон, передает The Times.

По словам Классона, Кремль может прибегнуть к ограниченной военной операции "хоть завтра", чтобы спровоцировать политическую реакцию Запада и выявить возможные разногласия внутри альянса.

"Я считаю важным подчеркнуть, что нам нужно быть начеку и сдерживать Россию от подобных авантюр благодаря нашему присутствию в Балтийском море", – заявил он.

Потенциальные цели

Ранее в ходе военных учений рассматривались сценарии высадки на стратегические острова, в частности Готланд, Борнхольм, а также эстонские острова Сааремаа и Хийумаа.

Впрочем, по словам Классона, целью может стать практически любой из примерно 400 тысяч островов в регионе.

"Это не обязательно должно быть что-то масштабное – достаточно действий, чтобы бросить вызов альянсу и посмотреть, что произойдет в политическом плане", – подчеркнул он.

Согласно отчету шведской военной разведки, Россия уже способна осуществлять ограниченные атаки вблизи Швеции, а в перспективе нескольких лет может проводить масштабные операции по захвату территорий.

Классон также предупредил, что завершение войны в Украине может позволить Москве перебросить ресурсы на другие направления, в частности против стран НАТО.

"Я не исключаю, что они будут готовиться к военному противостоянию с целью геополитического расширения, подобного Российской империи или даже Советскому Союзу", – заявил он.

Балтийский регион остается зоной напряженности. Недавно, по данным СМИ, российский дрон был сбит вблизи французского авианосца "Шарль де Голль" в порту Мальме.

В то же время военные аналитики обращают внимание и на Арктику, которая из-за таяния ледников может стать новым очагом глобального противостояния. Швеция, как новый член НАТО, уже принимает активное участие в укреплении обороны северного фланга альянса, в частности в регионе Лапландии и в миссиях воздушного патрулирования над Исландией.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что после войны против Украины Россия может атаковать страны НАТО. По словам дипломата, безопасность в Европе можно обеспечить только как безопасность от России.

Генсек НАТО Марк Рютте предположил, что Россия и Китай могут осуществить скоординированное нападение на Европу и Тайвань. В то же время, отвечая на вопрос о том, сможет ли Европа отразить российское вторжение самостоятельно без поддержки США, чиновник заверил, что европейцам "не нужно об этом беспокоиться".

В свою очередь, эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко считает, что Россия готовится к гибридной эскалации на восточном фланге НАТО уже в 2026 году.

