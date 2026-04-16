В народе православный праздник сегодня носит название Зосима Пчельник.

17 апреля православные в Украине чтят икону Божией Матери "Живоносный источник", с которой связаны предания о чудесной помощи и исцелениях. Этот день приходится на Светлую пятницу Пасхальной недели - время особой радости, когда продолжают прославлять Воскресение Христово.

Дата наполнена как церковными, так и народными традициями, приметами и запретами, которые передаются из поколения в поколение. Рассказываем, что нужно делать в этот день, чего лучше избегать, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

17 апреля 2026 (эта дата подвижная и приходится на Светлую пятницу) почитают икону Божией Матери "Живоносный источник". По преданию, однажды слепой попросил воды у воина по имени Лев. Тот долго искал источник, пока не услышал голос Богородицы, указавшей ему нужное место. Она велела приложить к глазам слепого тину из источника - и человек прозрел.

Позже, когда Лев стал императором, он велел очистить этот источник и построить рядом храм.

На иконе "Живоносный источник" Богородица изображена с младенцем Христом над колодцем или чашей. Сам праздник установлен в память о восстановлении храма "Живоносный источник" в Константинополе и чудесах, которые там происходили.

Какой праздник сегодня церковный отмечают еще:

вспоминают священномученика Симеона, епископа Персидского, и других;

преподобного Акакия, епископа Мелитинского;

мученика Адриана;

святителя Агапита, папу Римского.

На 17 апреля 2026 года приходится Светлая пятница - пятый день Пасхальной недели. В храмах продолжаются торжественные богослужения, а сам день традиционно связывают с прощением, примирением и добрыми делами.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день православные верующие чтят память преподобного Иосифа Песнописца - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты с ним связаны.

Традиции 17 апреля, что нельзя делать сегодня

В этот день в православной традиции молятся о крепости духа, укреплении веры и благополучии, в том числе просят о хорошем урожае.

Светлая пятница в народе известна как Прощеный день - время примирения и душевного очищения. В эту дату принято искренне просить прощения у близких и тех, с кем были разногласия в течение года, забывать старые обиды и завершать Пасхальную неделю с легким сердцем. В храмах освящают воду, которой затем окропляют огороды - согласно поверью, это должно принести хороший и щедрый урожай.

Еще одно народное название праздника - Зосима Пчельник. Пасечники в это время выставляют ульи на пасеки, окропляют их святой водой. С пчелами связана и красивая легенда: считается, что во время распятия Христа рой пчел прилетел к Спасителю и осушил кровавый пот на Его челе, облегчив страдания. Поэтому мед в этот день считается особенно полезным - если съесть хотя бы ложечку, то будешь здоровым и сильным весь год.

Также в этот день принято навещать родных: например, зятья приходили в гости к родителям жены. Девушкам положено умываться холодной, иногда даже ледяной водой - это помогает сохранить здоровье, красоту и молодость.

В церковный праздник 17 апреля, как и в любой другой день, не приветствуются ссоры, конфликты, злословие, зависть, жадность и лень.

В Светлую пятницу нельзя унывать, злиться и держать обиды. Как и в другие дни Светлой седмицы, не проводят поминки и не посещают кладбища - для этого есть отдельная дата. Также не рекомендуется играть свадьбы.

По народным приметам сегодня лучше отложить тяжелую работу, ремонт и активные хлопоты по дому или в огороде. Не советуют и давать деньги в долг или занимать самому, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями в будущем.

Народные приметы о погоде 17 апреля

Приметы 17 апреля говорят о погоде и будущем урожае:

ясное солнце на рассвете - лето будет сухим, утро пасмурное - дождливым;

одуванчик зацвел - лето будет коротким, а если поздно - сухим;

на какие посевы чаще летят пчелы - там будет лучший урожай;

если посеять в этот день морковь и петрушку - они уродятся особенно хорошо.

Если сегодня теплый вечер и тихая ночь, то лето будет сухим и жарким.

