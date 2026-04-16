Сбивание вражеских ракет: эксперт рассказал, почему некоторые всё же долетают до Украины

Он подчеркнул, что средств для их уничтожения катастрофически не хватает.

Сбиваемость российских крылатых ракет близка к 100%, но есть проблемы с баллистикой, потому что не хватает средств для их уничтожения. Об этом сказал в эфире "Киев24" основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact" Валерий Боровик.

"Действительно, у нас процент сбивания крылатых ракет достигает даже 100, но нужно понимать, что есть еще ракеты с аэробаллистической траекторией, а там такая же проблема, как и с баллистикой", – подчеркнул он.

По его словам, средств для уничтожения баллистических ракет катастрофически не хватает, и об этом говорят даже высокопоставленные чиновники.

Боровик отмечает, что система отработана, есть понимание, в основном, траектории и маршрутов полетов, хотя тактика у противника меняется. По его словам, здесь главный вопрос в количестве средств сбивания ракет: сколько Украина может производить самостоятельно и сколько могут предоставить наши партнеры.

"Это самое главное. Потому что тактика хорошо отработана", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина испытывает критическую нехватку ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, которые являются частью украинской противовоздушной обороны.

По его словам, у нас сейчас такой дефицит, что "хуже быть не может". Президент связал это с ситуацией на Ближнем Востоке и подчеркнул, что война в Иране негативно влияет на Украину.

