Перед выходными дождей в Украине станет больше, температура начнет снижаться

Перед выходными, 17 апреля, погода в Украине начнет постепенно меняться. Во многих областях температура снизится до +12°...+16°, на Закарпатье и юго-востоке сохранится весеннее тепло до +16°...+19°. Везде, кроме юго-востока, пройдут небольшие дожди. Ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.
- В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.
- В Тернополе 17 апреля ночью +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем будет +18°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +5°...+16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Житомире в пятницу ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+16°, небольшой дождь.
- В Одессе 17 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°, небольшой дождь.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+18°.
- В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +19°.
17 апреля - праздник, приметы погоды
17 апреля - день памяти преподобного Симеона. По приметам, если в этот день идет дождь, то лето и вся оставшаяся весна тоже будут сырыми.