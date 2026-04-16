Перед выходными дождей в Украине станет больше, температура начнет снижаться

Перед выходными, 17 апреля, погода в Украине начнет постепенно меняться. Во многих областях температура снизится до +12°...+16°, на Закарпатье и юго-востоке сохранится весеннее тепло до +16°...+19°. Везде, кроме юго-востока, пройдут небольшие дожди. Ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.

В Тернополе 17 апреля ночью +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем будет +18°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире в пятницу ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+16°, небольшой дождь.

В Одессе 17 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+18°.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +19°.

17 апреля - праздник, приметы погоды

17 апреля - день памяти преподобного Симеона. По приметам, если в этот день идет дождь, то лето и вся оставшаяся весна тоже будут сырыми.

