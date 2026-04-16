Евро установил новый рекорд по отношению к гривне: официальный курс валют на пятницу

Курс гривны к евро установлен на уровне 51,42 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 17 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,64 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,42 гривны за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 15 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 15 апреля – 51,33 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 43,76/43,79 грн/долл., а к евро – 51,61/51,66 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 16 апреля, вырос на 7 копеек и составляет 43,82 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,30 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 51,70 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,98 гривны за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 16 апреля, вырос на 15 копеек и составляет 43,85 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал также на 15 копеек и составляет 51,85 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,25 гривны, а евро – по курсу 50,85 гривны за единицу иностранной валюты.

