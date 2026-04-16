Почему украинцы в Европе по-другому воспринимают угрозу от РФ: социолог назвал причину

За рубежом экзистенциальная угроза со стороны России ощущается не так сильно, как в Украине в условиях постоянных ракетных и дронных атак.

Безопасность в комфортных европейских странах, куда уехала часть граждан Украины, спасаясь от войны, влияет на восприятие угрозы со стороны России. Об этом социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сказал во время брифинга.

Адаптация к войне в Украине

"Украинцы, которые уже пятый год находятся под обстрелами в Украине, находятся в условиях войны, переживают психологические нагрузки, переживают риски безопасности, - они прошли определенный уровень адаптации к условиям войны. Мы научились жить в условиях войны, блэкаутов, холода и преодолевать трудности", - отметил Антипович.

Социолог привел пример крайней российской массированной атаки на Украину этой ночью. Киевляне пережили очень громкую от взрывов ночь.

Видео дня

По его мнению, человек, приезжающий из-за границы, испугается в разы больше, чем те, кто уже пятый год живет в условиях войны.

Антипович подчеркнул, что в этом наблюдаются различия между украинцами в Украине и украинцами за рубежом.

Пребывание в странах Европы формирует не такое ощущение угрозы со стороны России

"Украинцы, которые уехали за границу, - они за эти полные четыре года научились преодолевать трудности, но какие там есть. Трудности с проживанием, условиями жизни, окружением. Немного иная адаптация. Но у них нет риска для безопасности. У них мирное небо над головой. У них достаточно комфортные европейские государства. И у них не так сильно ощущается экзистенциальная угроза со стороны России, как мы это ощущаем, находясь в Украине", - отмечает Антипович.

По его мнению, это может влиять на определенные общие показатели в отношении безопасности и других вещей.

Впрочем, он убежден, что Россия остается врагом для всех украинцев и все украинцы стремятся к победе в войне.

Антипович добавил, что украинцы учатся жить в новых условиях, однако, возможно, эти условия у каждого свои.

Об изменениях украинцев из-за войны

Как отмечает социолог, украинцы кардинально изменились буквально в первую неделю полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Все наше восприятие жизни, все наше восприятие самих себя, окружения, условий проживания, целей, задач, ценностей, которые были важными и перестали быть важными, - все изменилось в первую неделю войны. Далее в эти четыре года войны оттачиваются какие-то новообретенные цели, задачи, характеристики. И, конечно, присутствует огромное желание вернуться к тому, как было до войны, - как жилось до войны", - отметил Антипович.

При этом он считает это желание внутренним, и скорее оно является фактором замалчивания, потому что объективно понятно, что ничего уже не вернется.

"Ты не будешь ни жить так, как жил, ни зарабатывать так, как зарабатывал. Никакого комфорта у тебя такого не будет. У тебя немного другие цели", - добавил социолог.

Также он считает, что ограничения и трудности, связанные с войной, точно сделали украинцев сильнее и сплотили общество.

"Мы точно начали ценить свое государство", - убежден Антипович.

По его мнению, благодаря войне в Украине появились положительные явления, которые точно отразятся в будущем на успешном развитии Украины.

Украинские беженцы за рубежом - что известно

Как сообщал УНИАН, более 4,3 млн украинцев имеют временную защиту в странах-членах ЕС. Больше всего таких украинцев находится в Германии, Польше и Чехии.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что угроза со стороны России на севере и востоке только усилилась. Он призвал партнеров продолжать поддержку Украины. В то же время он опроверг утверждения о якобы неизбежной победе РФ в войне.

