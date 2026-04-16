Алоэ легко перелить: как правильно поливать цветок, чтоб он рос крепким и сочным

Алоэ вера не требует частого полива. Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за растением и не допустить его гибели из-за лишней воды.

Алоэ вера – неприхотливое растение-суккулент, которое не нуждается в частом поливе. Более того, его проще "залить", чем пересушить. Как говорится на сайте Марты Стюарт, в среднем алоэ поливают примерно раз в месяц, дожидаясь полного высыхания почвы.

Частота полива зависит от условий. Важно использовать хорошо дренированную почву и горшок, например из терракоты. Чем больше света получает растение, тем чаще ему нужна вода. Зимой полив сокращают, так как световой день короче.

Лучший способ полива для алоэ – метод "пролить и просушить": растение обильно поливают, а затем дают грунту полностью высохнуть. Можно поливать и снизу через поддон, но верхний полив помогает лучше контролировать количество воды.

Главная ошибка в уходе за алоэ это переувлажнение. Признаки, что алоэ слишком перелито: мягкие листья, пожелтение, потемнение корней и влажная почва. При недостатке влаги листья становятся тонкими, сморщенными и могут подсыхать по краям.

