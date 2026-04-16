'Время на исходе': Еврокомиссия спешит договориться с Мадьяром о €90 миллиардах для Киева

Позиция ЕС в отношении украинского кредита не изменилась с момента его одобрения в декабре 2025 года.

Делегация ЕС планирует встретиться в Будапеште с новоизбранным венгерским правительством, чтобы обсудить ряд тем, в частности, кредит в размере 90 млрд евро для Украины. Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга.

По ее словам, уже завтра состоится первая встреча делегации ЕС с будущим правительством Венгрии в Будапеште по просьбе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Время для многих тем истекает. Будь то украинский кредит или средства фонда ЕС – очевидно, что в интересах и Венгрии, и ЕС достичь прогресса как можно скорее. Поэтому сейчас проходят предварительные переговоры, чтобы убедиться: как только правительство будет сформировано, можно будет принять реальные меры", – сказала пресс-секретарь.

Видео дня

Пиньо добавила, что позиция по украинскому кредиту не изменилась с тех пор, как в декабре 2025 года лидеры ЕС достигли договоренности об одобрении займа.

"Поэтому с нашей стороны никаких изменений нет. Изменилось лишь то, что два дня назад президент Зеленский объявил, что нефтепровод "Дружба" должен заработать до конца апреля. Так что это хорошие новости, и мы будем двигаться дальше, исходя из этого", – отметила она.

Блокировка кредита ЕС Венгрией – последние новости

Будущий венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан, покидающий пост премьер-министра Венгрии, снимет вето на предоставление Украине кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро, как только будет возобновлена поставка нефти по трубопроводу "Дружба".

Он отметил, что Будапешт не будет препятствовать Киеву в получении 90 млрд евро, напомнив, что Венгрия все равно откажется от финансового участия в предоставлении кредита, согласно предварительным договоренностям с Европейским Союзом.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии УНИАН пояснил, что Украина должна получить первую часть финансовой помощи от Европейского Союза, общий объем которой составляет 90 миллиардов евро, в июне. При этом у официального Киева есть деньги на государственные расходы по крайней мере до конца мая.

Вас також можуть зацікавити новини: