'Как после Второй мировой': Зеленский призвал мир к бескомпромиссному трибуналу над РФ

Важно, чтобы российские военные преступники не наслаждались нормальной жизнью, а получили справедливые приговоры. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам церемонии награждения Four Freedoms Awards.

Он подчеркнул, что важно, чтобы Россия понесла ответственность за эту агрессию – в юридическом и практическом смысле.

"Это необходимо. Так же, как это было необходимо после Второй мировой войны", – сказал Зеленский.

Президент Украины сообщил, что ведется работа над созданием трибунала по российской агрессии против Украины. По его словам, международная правовая система должна быть решительной и бескомпромиссной по отношению к российским военным преступникам.

"И, пожалуйста, помните: любая свобода хрупка без самой основной – свободы от разрушений. Без элементарной безопасности. И если те, кто начинает войны, не чувствуют своей ответственности", – сказал глава государства.

Он призвал не дать России остаться безнаказанной.

Массовый обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь с 15 на 16 апреля российские оккупанты запустили по Украине ракеты и дроны. В частности, под ударами оказались Киев, Днепр, Харьков и Одесса.

В Днепре ночная российская атака унесла жизни 5 человек – трех женщин и двух мужчин.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сказал, что враг атаковал беспилотниками, артиллерией и ракетами два района области. В городе повреждены офисные и административные здания, жилые дома, предприятие, автомобили.

По его словам, почти сутки город находился под российскими ударами. 13 пострадавших в результате атаки остаются в больницах. Женщина 40 лет и мужчины 33, 40, 46 и 48 лет – в тяжелом состоянии. У них черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы, резаные раны и переломы.

В ночь на 16 апреля был обстрел Киева, в результате которого погибли 4 человека (среди них 12-летний мальчик) и ранены 45 жителей города. Известно о 58 пострадавших. Осколки попали в жилые и нежилые здания в Подольском, Оболонском, Деснянском и Шевченковском районах, повредив конструкции, окна и вызвав пожары. Спасатели вытащили мать с ребенком из-под завалов.

