Какое молоко полезнее для кофе: обезжиренное, цельное или растительное

Единого "самого полезного" молока для кофе не существует – выбор зависит от ваших задач. Как пишет Health.com, обезжиренное молоко содержит минимум калорий и жира, но делает напиток менее кремовым. Цельное – более жирное и насыщенное, даёт чувство сытости, но увеличивает калорийность. Такие данные приводит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Растительные альтернативы сильно отличаются по составу. Овсяное молоко кремовое и слегка сладкое, но содержит больше углеводов. Миндальное – одно из самых низкокалорийных, однако почти не даёт белка. Как пишет Министерство сельского хозяйства США, соевое ближе всего к обычному молоку: в нём больше белка и умеренная калорийность.
Как сообщается, тип молока может влиять и на самочувствие. Обычное молоко содержит лактозу, которая у некоторых вызывает дискомфорт. Раститительное молоко, согласно исследованию докторов Meng Y, Li S, Khan J, которое опубликовано в журнале MDPI, могжет повышать уровень сахара в крови.
Также молоко влияет на насыщение: цельное и овсяное делают кофе более "сытным", тогда как обезжиренное и миндальное – более лёгким.
Какое молоко лучше для кофе:
- для минимума калорий – обезжиренное или миндальное без сахара;
- для белка – обезжиренное, цельное или соевое;
- при непереносимости лактозы – растительное молоко.
Важно учитывать и количество: небольшое добавление почти не влияет на калорийность, а большой латте может существенно её увеличить.
Вывод: лучший вариант – тот, который соответствует вашим целям, вкусу и реакции организма.
