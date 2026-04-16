Какое молоко полезнее для кофе: обезжиренное, цельное или растительное

Разные виды молока по-разному влияют на калорийность и пользу кофе. Всё зависит от ваших целей – похудение, насыщение или комфорт для пищеварения.

Единого "самого полезного" молока для кофе не существует – выбор зависит от ваших задач. Как пишет Health.com, обезжиренное молоко содержит минимум калорий и жира, но делает напиток менее кремовым. Цельное – более жирное и насыщенное, даёт чувство сытости, но увеличивает калорийность. Такие данные приводит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Растительные альтернативы сильно отличаются по составу. Овсяное молоко кремовое и слегка сладкое, но содержит больше углеводов. Миндальное – одно из самых низкокалорийных, однако почти не даёт белка. Как пишет Министерство сельского хозяйства США, соевое ближе всего к обычному молоку: в нём больше белка и умеренная калорийность.

Как сообщается, тип молока может влиять и на самочувствие. Обычное молоко содержит лактозу, которая у некоторых вызывает дискомфорт. Раститительное молоко, согласно исследованию докторов Meng Y, Li S, Khan J, которое опубликовано в журнале MDPI, могжет повышать уровень сахара в крови.

Также молоко влияет на насыщение: цельное и овсяное делают кофе более "сытным", тогда как обезжиренное и миндальное – более лёгким.

Какое молоко лучше для кофе:

для минимума калорий – обезжиренное или миндальное без сахара;

для белка – обезжиренное, цельное или соевое;

при непереносимости лактозы – растительное молоко.

Важно учитывать и количество: небольшое добавление почти не влияет на калорийность, а большой латте может существенно её увеличить.

Вывод: лучший вариант – тот, который соответствует вашим целям, вкусу и реакции организма.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, можно ли добавлять мед в горячий чай.

Вас также могут заинтересовать новости: