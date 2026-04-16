ВСУ отбили часть улиц в Волчанске, – военный

ВСУ отбили часть улиц города Волчанск в Харьковской области и ликвидировали большое количество проникшей пехоты противника. Об этом в комментарии "Суспильному" рассказал командир роты из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады Олег Крыжановский.

"Усилиями спецбатальона "Шквал" 57-й бригады было ликвидировано большое количество проникшей пехоты россиян, что сильно сказалось на темпах их продвижения. Среди успешных операций также можно назвать безопасную смену личного состава на поле боя. Мы стараемся осуществлять замену военных на передовой как можно чаще, если позволяет ситуация", – рассказал военный.

Он также сообщил, что в первой половине апреля Силам обороны удалось стабилизировать оперативную ситуацию в Волчанске и в лесных массивах к западу от города. Там выставили дополнительные рубежи блокирования и создали эшелонированную оборону. Впрочем, оккупанты продолжают попытки проникать небольшими группами в села Синельниково, Лиман, Вильча и Симиновка.

"Основная задача таких групп – наблюдение, в то же время они могут быть крайне опасными после накопления в определенном количестве, нанося нашим подразделениям потери в ближнем тылу. Сейчас противодействие инфильтрации врага является основной задачей наших пехотных подразделений", – отметил Крыжановский.

Как писал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, россияне продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Сумской области – Новодмитровки и Степка.

Также мы рассказывали об интенсивных боях за поселок Гришино к северу от Покровска, где российские войска пытаются продвинуться к центру населенного пункта небольшими пехотными группами и закрепиться в застройке.

