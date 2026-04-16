Бензин в Украине начал дешеветь: сколько стоит топливо на АЗС 16 апреля

Средние цены на премиальный бензин на АЗС 16 апреля снизились. В то же время, как сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95, средняя стоимость дизельного топлива и автогаза практически не изменилась.

Отмечается, что средняя стоимость премиального 95-го бензина упала на 51 копейку – до 76,58 грн/литр. Обычный 95-й за день "скинул" три копейки, подешевев до 73,12 грн за литр.

Незначительно подешевел и дизель. Средняя стоимость солярки 16 апреля снизилась на 1 копейку – до 91,39 грн/литр. Вместе с тем, средняя стоимость автогаза, наоборот, выросла на копейку – до 49,17 грн/литр.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-м бензином в предпоследний рабочий день недели можно заправиться в сети Brent Oil. Средняя цена топлива на АЗС сети – 66,85 гривни/литр. Самый высокий ценник на 95-й в сетях ОККО и WOG – 76,90 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС

UPG – 74,00 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 75,99 грн/л;

KLO – 73,70 грн/л;

"БРСМ – Нафта" – 69,94 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Самый дешевый дизель 16 апреля продают также в сети Brent Oil – по 87,85 грн/литр. Самый дорогой – в сетях ОККО и WOG, по 93,90 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 92,00 грн/л;

SOCAR – 92,85 грн/л;

KLO – 91,90 грн/л;

"Укрнафта" – 89,50 грн/литр;

"БРСМ-Нафта" – 88,99 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего в предпоследний рабочий день недели газ можно найти в сети "Авантаж 7". Средняя цена на топливо на стелах сети – 46,95 гривни за литр. Дороже всего заправиться газом можно в сети Motto за почти 53 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС^

UPG – 49,00 грн/л;

"Укрнафта" – 49,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,61 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG – 49,90 грн/л.

Цены на нефть и стоимость топлива на АЗС – последние новости

Цены на нефть 8 апреля обвалились на фоне новостей о перемирии между США и Ираном. Стоимость нефти марки Brent тогда упала на 18 долларов, вплотную приблизившись к отметке в 90 долларов за баррель.

Однако после провала первого раунда переговоров между США и Ираном, а также продолжающегося существенного ограничения судоходства в Ормузском проливе цены на нефть снова начали расти, достигая более 100 долларов за баррель. 16 апреля котировки после некоторого снижения возобновили рост, поскольку участники рынка сомневаются, что США и Иран смогут договориться о прекращении войны.

14 апреля стоимость дизельного топлива на АЗС выросла на 74 копейки по сравнению с 13 апреля.

