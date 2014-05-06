Bloomberg: Массовые беспорядки в Украине усиливаются из-за продолжения наступательной операции

Об этом говорится в статье Дарины Краснолуцкой, Владимира Вербяного и Ильи Архипова под названием «Массовые беспорядки в Украине усиливаются из-за продолжения наступательной операции» на сайте Bloomberg.com.

Четыре военнослужащих погибли вчера во время боёв, в ходе которых предположительно было убито 30 повстанцев, сообщил действующий министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook. Президент Франции Франсуа Олланд предупредил Президента России Владимира Путина, что Европа будет продолжать оказывать давление на него, чтобы он дал провести президентские выборы в Украине 25 мая. Если они будут сорваны, «за этим последует хаос и может начаться война».

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«Мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать гражданской войны», – заявил Франсуа Олланд в эфире французской радиостанции BFM TV-RMC. «Всегда понятно, когда война начинается, но никто не знает, когда она закончится».

Операция, которую проводит украинское правительство, чтобы выгнать боевиков из восточных регионов страны, на гране срыва, когда остается меньше трех недель до голосования. Канцлер Германии Ангела Меркель и Президент США Барак Обама заявили, что выборы – это крайний срок, до истечения которого Россия должна отказаться от помощи сепаратистам и осудить их действия. В противном случае будут введены более жесткие экономические санкции.

Повстанцы захватили более 30 административных зданий, милицейских участков, управлений СБУ и других зданий в донецкой и луганской областях, заявил вчера министр внутренних дел. Украинское правительство направило спец. подразделение милиции в Одессу, в то время как Молдова начала усиливать безопасность на своих границах.

Прошлое и будущее Украины

Доходность госдолга Украины со сроком погашения в 2023 г. выросла на 2 базисных пункта, или на 0,03 процентного пункта, до 10,85 % в 11:10 по киевскому времени, по данным компании Bloomberg. Ставки по 10-летних рублевым облигациям России уменьшились на два базисных пункта, или 0,02 процентного пункта, до 9,53 %, по данным Bloomberg.

США и их союзники считают, что Путин пытается дестабилизировать ситуацию в Украине до выборов, отправляя туда своих агентов и российские спецслужбы для того, чтобы помогать сепаратистам. Арсен Аваков заявил, что украинские военные встречали «много крымчан» на юге и востоке, а также русских и чеченцев.

По данным НАТО, российские войска численностью в 40 тыс. человек расположены вдоль границы с Украиной. Четыре государства-члена Европейского Союза и НАТО имеют общую границу с Украиной: Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

«Медленное вторжение»

Вчера премьер-министр Канады Стивен Харпер обвинил Россию в постепенной оккупации Украины. Канада, которая является членом НАТО, предоставила помощь для усиления воздушной обороны, флота и армии Альянса для обеспечения безопасности союзников в восточной Европе, сказал он.

«Мы, конечно же, обеспокоены продолжающейся эскалацией насилия в Украине, которую я мог бы назвать медленным вторжением со стороны путинского режима», – сказал Харпер в Оттаве перед встречей с генералом ВВС США Филиппом Бридлавом, верховным командующим силами НАТО в Европе.

Как сообщалось на сайте Министерства обороны, вчера в восточной Украине террористы сбили военный вертолет из крупнокалиберного пулемета. Он упал в водоем недалеко от Славянска, все члены экипажа остались живы.

Со 2го мая боевики сбили три вертолета и повредили еще один.

Молдова в боевой готовности

Правительство Республики Молдова привело границы страны в состояние боевой готовности и поручило правоохранительным органам обеспечить общественный порядок, сообщило правительство на своем сайте. Правительство страны, граница которой находится менее чем в 50 км от Одессы, где недавно произошли столкновения, заявила, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

2 мая в Одессе погибло 42 человека и 125 получили ранения в результате пожара в здании Дома профсоюзов, где укрывались поклонники России. Они пытались спрятаться от столкновений между футбольными фанатами и сторонниками киевского правительства с одной стороны, и пророссийскими активистами с другой. Семьдесят восемь человек все еще находятся в больницах города, сообщили вчера РИА Новости.

Украинское правительство выслало в Одессу спецподразделение, уволив местных сотрудников милиции после пожара в Доме профсоюзов. Столкновения произошли в городе с населением 1 млн. человек, расположенном в 160 км от юго-восточной границы Европейского союза – границы с Румынией. Одесса также является наиболее важным выходом Украины к Черному морю после того, как Россия оккупировала Крым.

«Ведут войну»

«Антитеррористическая операция ведется довольно медленно в связи с тем, что мы пытаемся обеспечить безопасность граждан и предотвратить жертвы среди гражданского населения», – рассказал вчера в ходе телефонного разговора и. о. президента Александр Турчинов Ангеле Меркель, говорится в заявлении, размещенном на сайте украинского парламента.

«Гуманитарная катастрофа» грозит украинским городам, заблокированных военными – люди начинают страдать от нехватки продовольствия и медикаментов, заявил вчера глава МИД России. Киевские власти «продолжают вести войну против собственного народа», – сказал он.

Министерство иностранных дел представило доклад Путину, подведя итоги о случаях нарушений прав человека в Украине с конца ноября, сообщалось вчера на сайте Кремля. Факты, представленные в докладе, свидетельствуют о том, что эти явления носили массовый характер, говорится в заявлении.

Правительство Украины начало операцию в Донецкой области 13 апреля, чтобы вернуть контроль над зданиями, которые были захвачены боевиками в более чем 10 городах, и освободить несколько десятков заложников. По словам Авакова, в регионе находится около 800 боевиков, которые используют крупнокалиберное оружие, минометы и тяжелую технику.

Прямые переговоры

Турчинов сказал 4 мая, что правительство устанавливает контрольно-пропускные пункты вокруг Киева для защиты от "провокаций" 9 мая, когда Украина будет праздновать поражение нацистской Германии во Второй мировой войне. Десять блокпостов были установлены вчера на главной дороге, ведущей в Киев, по данным Министерства внутренних дел.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. В интервью на немецком телеканале ARD он рассказал, что пытается заручиться поддержкой для проведения второго раунда Женевских переговоров после того, как первый раунд, который состоялся в швейцарской столице 17 апреля, не принес позитивных результатов. Его российский коллега Сергей Лавров сегодня примет участие в заседании Совета Европы в Вене.

«Ситуация очень напряженная», – сказал министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. «Сама конференция не разрешит конфликт, но она предлагает платформу для прямого диалога между Украиной и Россией».

«Минимальный» шанс

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил киевские власти в том, что их обещания о принятии конституционных изменениях и расширении статуса русского языка, которые должны были успокоить сепаратистов, оказались «пустыми». Хотя Рябков сказал, что стороны обсуждают различные возможности для проведения новых переговоров после принятия Женевского договора, он считает, что шансы найти какое-то новое решение «минимальны».

«Юго-восточные регионы Украины должны быть представлены надлежащим образом» в переговорном процессе и «их голос должен быть услышан», сказал Рябков сегодня в интервью для РИА Новости.

Экономические санкции, введенные США и ЕС против России, были ориентированы на чиновников, частные лица и компании, связанные с ближайшим окружением Путина. Следующим шагом будут санкции против отдельных секторов российской экономики, в том числе банковского и энергетического секторов.

Ожидается, что около 100 млрд. долл. инвестиций может быть выведено из России в этом году, рассказал вчера представитель Министерства финансов США. Отток капитала составил 50,6 млрд. долл. в первом квартале 2014 года, тогда как за весь прошлый год он составлял 63 млрд. долл.

США готовы предпринять дополнительные меры, если Россия не прекратит свои незаконные действия в Украине. Эти меры могут включать замораживание активов компаний, которые работают в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и финансов, сказал чиновник в ходе телефонной конференции.