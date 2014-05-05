Президент Франции: Ничто не должно помешать проведению в Украине выборов 25 мая

Об этом Франсуа Олланд заявил сегодня в Париже на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передают французские СМИ.

В частности, как сообщает издание «Ouest-France», на фоне того, как восток Украины страдает от сепаратистских волнений, а также насилия, которое состоялось в Одессе, Олланд заявил: «Президентские выборы 25 мая должны пройти, и ничто не должно им препятствовать».

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По словам Олланда, это голосование должно состояться во всей Украине, что предполагает достижение общего мнения о признании результатов выборов.

«У нас есть отношения с Россией, которые могут убедить российские власти, в том числе президента (Владимира) Путина, что единственным возможным путем является диалог и деэскалация», - также сказал президент Франции.

Подчеркнув, что «Россия продолжает усиливаться напряженность», премьер-министр Японии в свою очередь сказал, что считает «важным», чтобы президентские выборы в Украине «были бы успешными». «Дверь остается открытой для дипломатического решения», - добавил он.