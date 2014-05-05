Президент Франции: Ничто не должно помешать проведению в Украине выборов 25 мая
Президент Франции Франсуа Олланд заявляет, что ничто не должно стать препятствием для проведения в Украине президентских выборов 25 мая, предупреждая президента России Владимира Путина о том, что «единственный возможный путь - это диалог».
Об этом Франсуа Олланд заявил сегодня в Париже на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передают французские СМИ.
В частности, как сообщает издание «Ouest-France», на фоне того, как восток Украины страдает от сепаратистских волнений, а также насилия, которое состоялось в Одессе, Олланд заявил: «Президентские выборы 25 мая должны пройти, и ничто не должно им препятствовать».
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По словам Олланда, это голосование должно состояться во всей Украине, что предполагает достижение общего мнения о признании результатов выборов.
«У нас есть отношения с Россией, которые могут убедить российские власти, в том числе президента (Владимира) Путина, что единственным возможным путем является диалог и деэскалация», - также сказал президент Франции.
Подчеркнув, что «Россия продолжает усиливаться напряженность», премьер-министр Японии в свою очередь сказал, что считает «важным», чтобы президентские выборы в Украине «были бы успешными». «Дверь остается открытой для дипломатического решения», - добавил он.