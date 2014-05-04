Прокурор-"няша" Поклонская зачитала Чубарову предупреждение об экстремизме

Об этом сообщил Teifuk Gafaroff на странице Facebook лидера Меджлиса Рефата Чубарова.

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"Прокурор Крыма Поклонская только что в здании Меджлиса объявила предупреждение председателю Меджлиса Рефат Чубаров предупреждение о не допущении ведения экстремистской деятельности, копия предупреждения вручена не была. Не смотря на просьбу озвучить предупреждение на государственном крымскотатарском языке в этом было отказано", - говорится сообщении.