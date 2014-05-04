Украинские войска вышли из Краматорска - СМИ

Об этом по информации 5 канала передает Украинская правда.

Силовики на БТР вернулись к своей базе на аэродроме близ города.

Почему украинские войска ушли - неизвестно.

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Местные жители жалуются на отсутствие власти в Краматорске и говорят, что хотят наконец жить спокойно.

Как известно, украинские военные вели бои с боевиками-сепаратистами в Краматорске. Куда отступили большинство экстремистов - пока неизвестно.