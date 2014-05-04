Украинские войска вышли из Краматорска - СМИ
19:52, 04 мая 2014Политика
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Украинские войска оставили Краматорск, который расположен в 15 километрах от Славянска.
Украинские войска ушли из Краматорска / REUTERS
Об этом по информации 5 канала передает Украинская правда.
Силовики на БТР вернулись к своей базе на аэродроме близ города.
Почему украинские войска ушли - неизвестно.
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Местные жители жалуются на отсутствие власти в Краматорске и говорят, что хотят наконец жить спокойно.
Как известно, украинские военные вели бои с боевиками-сепаратистами в Краматорске. Куда отступили большинство экстремистов - пока неизвестно.
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