Сепаратистские провокации на юго-востоке Украины (подробности)

23:03 В Запорожье несколько десятков сепаратистов заставили пройти через коридор позора

В Запорожье несколько десятков участников пророссийского митинга заставили пройти через коридор позора, организованный неравнодушными жителями города и местной самообороной Майдана.

Чтобы избежать агрессии со стороны возмущенных горожан, сепаратистов коридором позора вели правоохранители и священнослужители. Жители города скандировали участникам пророссийского митинга "Ганьба!".

22:44 Под Славянском самооборона разоружила авто с боекомплектами для "Града"

На подъезде к Славянская отряды самообороны задержали КрАЗ, груженый "игламы" - боекомплектами для установок залпового огня "Град".

Глава СБУ Валентин Наливайченко прокомментировал ситуацию так: "Насколько нам известно, военные перемещались в сторону границы и имели свои военные задачи по обороне нашей страны".

22:06В Харцызске захвачен горсовет, установлен флаг «Донецкой народной республики»

В городе Харцызске Донецкой области захвачено здание горсовета, установлен флаг «Донецкой народной республики», а на лестнице его здания народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов призывает митингующих к федерализации.

21:58 В Харькове милиция освободила внутренний двор городского совета от захватчиков.

Правонарушители сорвали внутренние ворота, разбили стекло входной двери и окна в задней части здания и пытались прорваться всередину.Сотрудники милиции оттеснили нападавших с территории двора. В настоящее время несколько сотен вооруженных битами, щитами и дубинками людей пытаются штурмовать центральный вход в здание. Штурмовиков сдерживает милиция.

21:30 В Мариуполе во время сегодняшних столкновений между защитниками городского Управления внутренних дел и пророссийскими сепаратистами серьезно травмированы более 20 человек.

20:02 В Славянске в упор расстреляли машину с людьми.

Кто находился в этом автомобиле на момент стрельбы, пока не известно. По словам людей, которые слышали выстрелы, всего было слышно около 10 хлопков.

Как стало известно, по неофициальной информации, в ходе стрельбы погибли два человека, которые находились внутри автомобиля. Также, в травматологию больницы им. Ленина был доставлен 21-летний парень, который попал под автоматную очередь случайно.

19:46 Резервный батальон Национальной Гвардии Украины во вторник, 15 апреля, заступает на боевое дежурство в район Изюм-Славянск.

18:54 Совет национальной безопасности и обороны Украины решил начать крупномасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины.

18:34 В Макеевке захвачен горсовет, избран "народный мэр". Об этом на своей странице в Facebook сообщил Евгений Семехин.

Как сообщает издание КИД, возле горисполкома в Макеевке - более 1000 пророссийских активистов с георгиевскими лентами, российскими флагами, некоторые из них - в камуфляже. Возле здания также поднят триколор и флаг "Донецкой народной республики".

7:52 В Харьков пророссийски настроенные активисты ворвались в здание горсовета на площади Конституции.

17:50 В центре Запорожья на Аллее славы в районе здания городского совета продолжается противостояние представителей майдана, которые пришли от здания Запорожской ОГА и представителей антимайдана, традиционно по воскресеньям проводящих митинги на Аллее Славы.

Live streaming video by Ustream

17:14 В Харькове сепаратисты ворвались во внутренний двор горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на территории внутреннего двора находятся около ста человек.

Также пророссийски настроенные активисты собрались у главного входа и у входа в здание со стороны улицы Квитки - Основьяненко. Многие из них в масках.

Активисты выбрали из своего числа делегатов, которые якобы будут представлять территориальную общину Харькова. Они требуют впустить их в сессионный зал для проведения сессии.

17:09 Городской голова Славянска Неля Штепа не покидала город. Она находится на своём рабочем месте, сообщает slavgorod.com.ua со ссылкой на слова Штепы.

17:06 Действия лиц, захвативших отделы милиции и управления Службы безопасности Украины, квалифицированы как терроризм.

16:40 Прокурор Запорожской области и лидер Антимайдана Артем Тимченко договорились развести Майдан и Антимайдан, чтобы не допустить кровопролития.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно озвученным условиям договоренности, Александр Щацкий, ставший прокурором Запорожской области по инициативе Запорожского Майдана, с одной стороны и Артем Тимченко – с другой стороны будут убеждать своих сторонников разойтись, чтобы не допустить столкновения.

Если участники митингов согласятся разойтись - сторонники Майдана должны уйти вдоль центрального проспекта Запорожья – проспекта Ленина в сторону Запорожской ОГА, а сторонники пророссийского митинга – в противоположном направлении – в сторону площади Ленина.

15:58 Террористам платят по $500 за штурм админзданий на востоке Украины - СМИ.

15:40 Россия дестабилизирует ситуацию в Украине - МИД Великобритании.

15:38 Глава польского правительства Дональд Туск считает террористами участников захватов зданий на востоке Украины.

15:18 В Харькове пророссийские активисты с битами напали на Евромайдан. Есть двое пострадавших. У одного разбита голова, он постоянно теряет сознание. Еще один пострадавший - пенсионер.

15:15 Баррикады сепаратистов в Славянске.

14:55 Сейчас в Славянске затишье. Готовится вторая фаза антитеррористической операции, сообщают "Новости Донбасса".

14:49 "Мы должны настаивать на том, чтобы Россия немедленно отозвала мандат Совета Федерации от 1 марта на вооруженное вторжение в Украину", - заявил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

We must also demand that Russia immediately revokes Federation Council mandate of March 1 for armed invasion of Ukraine.

14:37 Жители Славянска жалуются, что на выезде их города их обыскивают вооруженные террористы - лица не местные. Ведут себя по-хамски, сообщают Новости Донбасса.

13:45 Народная самооборона Запорожья сегодня объявила мобилизацию из-за возможных провокаций. Как сообщили УНИАН в штабе Народной самообороны, есть информация о том, что в Запорожье едут «титушки» из Одессы.

Пользователи соцсетей сообщают, что вчера ночью из Одессы в Запорожье выехали несколько десятков сепаратистов, нескольких из них милиция якобы сняла с поезда в Каховке, некоторые сошли позже сами и предположительно, чтобы добраться до Запорожья, пересели на автобус. Официальной информации по поводу подобных «туристов» на данный момент нет.

13:30 На здании Мариупольского горсовета растянули плакат "Донецкая народная республика", сообщает 0629.com.ua.

В помещение мэрии находятся организаторы захвата здания. Обычных митингующих туда не пускают, опасаясь с их стороны мародерства.

13:27 В Донецкой области в ходе антитеррористической операции в Славянске и Славянском районе один человек погиб и 9 – ранены.

Согласно сообщению, 5 человек получили огнестрельные ранения в г. Славянске в ходе антитеррористической операции, кроме того, на трассе «Ростов – Харьков» между городами Славянск и Артемовск в настоящее время продолжается вооруженное противостояние, в ходе которого по состоянию на 12.30 один человек погиб и 4 - получили ранения. Информация о том, с какой стороны пострадавшие, в данный момент отсутствует, заключено в сообщении.

12:54 Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт: "Боевики в восточной Украине были оснащены российским вооружением и были в той же униформе, как те, которые носят русские войска, которые вторглись Крым".

Militants in eastern #Ukraine were equipped with Russian weapons and the same uniforms as those worn by Russian forces that invaded Crimea.