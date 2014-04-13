Сепаратистские провокации на юго-востоке Украины (подробности)
23:03 В Запорожье несколько десятков сепаратистов заставили пройти через коридор позора
В Запорожье несколько десятков участников пророссийского митинга заставили пройти через коридор позора, организованный неравнодушными жителями города и местной самообороной Майдана.
Чтобы избежать агрессии со стороны возмущенных горожан, сепаратистов коридором позора вели правоохранители и священнослужители. Жители города скандировали участникам пророссийского митинга "Ганьба!".
22:44 Под Славянском самооборона разоружила авто с боекомплектами для "Града"
На подъезде к Славянская отряды самообороны задержали КрАЗ, груженый "игламы" - боекомплектами для установок залпового огня "Град".
Глава СБУ Валентин Наливайченко прокомментировал ситуацию так: "Насколько нам известно, военные перемещались в сторону границы и имели свои военные задачи по обороне нашей страны".
22:06В Харцызске захвачен горсовет, установлен флаг «Донецкой народной республики»
В городе Харцызске Донецкой области захвачено здание горсовета, установлен флаг «Донецкой народной республики», а на лестнице его здания народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов призывает митингующих к федерализации.
21:58 В Харькове милиция освободила внутренний двор городского совета от захватчиков.
Правонарушители сорвали внутренние ворота, разбили стекло входной двери и окна в задней части здания и пытались прорваться всередину.Сотрудники милиции оттеснили нападавших с территории двора. В настоящее время несколько сотен вооруженных битами, щитами и дубинками людей пытаются штурмовать центральный вход в здание. Штурмовиков сдерживает милиция.
21:30 В Мариуполе во время сегодняшних столкновений между защитниками городского Управления внутренних дел и пророссийскими сепаратистами серьезно травмированы более 20 человек.
20:02 В Славянске в упор расстреляли машину с людьми.
Кто находился в этом автомобиле на момент стрельбы, пока не известно. По словам людей, которые слышали выстрелы, всего было слышно около 10 хлопков.
Как стало известно, по неофициальной информации, в ходе стрельбы погибли два человека, которые находились внутри автомобиля. Также, в травматологию больницы им. Ленина был доставлен 21-летний парень, который попал под автоматную очередь случайно.
19:46 Резервный батальон Национальной Гвардии Украины во вторник, 15 апреля, заступает на боевое дежурство в район Изюм-Славянск.
18:54 Совет национальной безопасности и обороны Украины решил начать крупномасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины.
18:34 В Макеевке захвачен горсовет, избран "народный мэр". Об этом на своей странице в Facebook сообщил Евгений Семехин.
Как сообщает издание КИД, возле горисполкома в Макеевке - более 1000 пророссийских активистов с георгиевскими лентами, российскими флагами, некоторые из них - в камуфляже. Возле здания также поднят триколор и флаг "Донецкой народной республики".
7:52 В Харьков пророссийски настроенные активисты ворвались в здание горсовета на площади Конституции.
17:50 В центре Запорожья на Аллее славы в районе здания городского совета продолжается противостояние представителей майдана, которые пришли от здания Запорожской ОГА и представителей антимайдана, традиционно по воскресеньям проводящих митинги на Аллее Славы.
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17:14 В Харькове сепаратисты ворвались во внутренний двор горсовета.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на территории внутреннего двора находятся около ста человек.
Также пророссийски настроенные активисты собрались у главного входа и у входа в здание со стороны улицы Квитки - Основьяненко. Многие из них в масках.
Активисты выбрали из своего числа делегатов, которые якобы будут представлять территориальную общину Харькова. Они требуют впустить их в сессионный зал для проведения сессии.
17:09 Городской голова Славянска Неля Штепа не покидала город. Она находится на своём рабочем месте, сообщает slavgorod.com.ua со ссылкой на слова Штепы.
17:06 Действия лиц, захвативших отделы милиции и управления Службы безопасности Украины, квалифицированы как терроризм.
16:40 Прокурор Запорожской области и лидер Антимайдана Артем Тимченко договорились развести Майдан и Антимайдан, чтобы не допустить кровопролития.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно озвученным условиям договоренности, Александр Щацкий, ставший прокурором Запорожской области по инициативе Запорожского Майдана, с одной стороны и Артем Тимченко – с другой стороны будут убеждать своих сторонников разойтись, чтобы не допустить столкновения.
Если участники митингов согласятся разойтись - сторонники Майдана должны уйти вдоль центрального проспекта Запорожья – проспекта Ленина в сторону Запорожской ОГА, а сторонники пророссийского митинга – в противоположном направлении – в сторону площади Ленина.
15:58 Террористам платят по $500 за штурм админзданий на востоке Украины - СМИ.
15:40 Россия дестабилизирует ситуацию в Украине - МИД Великобритании.
15:38 Глава польского правительства Дональд Туск считает террористами участников захватов зданий на востоке Украины.
15:18 В Харькове пророссийские активисты с битами напали на Евромайдан. Есть двое пострадавших. У одного разбита голова, он постоянно теряет сознание. Еще один пострадавший - пенсионер.
Харків. Метро Університет. Проросійські тварини били усіх, навіть жінок. Ногами. #Харків#Донбасс#Украина#Українаpic.twitter.com/D6jI2LQLFT
— Євромайдан (@Dbnmjr) April 13, 2014
15:15 Баррикады сепаратистов в Славянске.
14:55 Сейчас в Славянске затишье. Готовится вторая фаза антитеррористической операции, сообщают "Новости Донбасса".
14:49 "Мы должны настаивать на том, чтобы Россия немедленно отозвала мандат Совета Федерации от 1 марта на вооруженное вторжение в Украину", - заявил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.
We must also demand that Russia immediately revokes Federation Council mandate of March 1 for armed invasion of Ukraine.
— Carl Bildt (@carlbildt) April 13, 2014
14:37 Жители Славянска жалуются, что на выезде их города их обыскивают вооруженные террористы - лица не местные. Ведут себя по-хамски, сообщают Новости Донбасса.
На блок-посте http://t.co/7F0XKbROOLpic.twitter.com/93fGtvK8rl
— iлля¯\_(ツ)_/¯няшмяш (@A3AP) April 13, 2014
Здесь был бой, стояли БТР, стреляли вроде по украинским сначала, кто точно неясно http://t.co/UcaZvXZeOwpic.twitter.com/oYADpoPsGJ
— iлля¯\_(ツ)_/¯няшмяш (@A3AP) April 13, 2014
13:45 Народная самооборона Запорожья сегодня объявила мобилизацию из-за возможных провокаций. Как сообщили УНИАН в штабе Народной самообороны, есть информация о том, что в Запорожье едут «титушки» из Одессы.
Пользователи соцсетей сообщают, что вчера ночью из Одессы в Запорожье выехали несколько десятков сепаратистов, нескольких из них милиция якобы сняла с поезда в Каховке, некоторые сошли позже сами и предположительно, чтобы добраться до Запорожья, пересели на автобус. Официальной информации по поводу подобных «туристов» на данный момент нет.
13:30 На здании Мариупольского горсовета растянули плакат "Донецкая народная республика", сообщает 0629.com.ua.
В помещение мэрии находятся организаторы захвата здания. Обычных митингующих туда не пускают, опасаясь с их стороны мародерства.
13:27 В Донецкой области в ходе антитеррористической операции в Славянске и Славянском районе один человек погиб и 9 – ранены.
Согласно сообщению, 5 человек получили огнестрельные ранения в г. Славянске в ходе антитеррористической операции, кроме того, на трассе «Ростов – Харьков» между городами Славянск и Артемовск в настоящее время продолжается вооруженное противостояние, в ходе которого по состоянию на 12.30 один человек погиб и 4 - получили ранения. Информация о том, с какой стороны пострадавшие, в данный момент отсутствует, заключено в сообщении.
Выезд со Славянска на трассу Харьков-Ростов. pic.twitter.com/TPSkrW71WN
— Гришин (@GrishynUA) April 13, 2014
Сепаратисты заняли Мариупольский горсовет
— Новости Донбасса (@novostidnua) April 13, 2014
12:56 12:56 Нардеп от "Батькивщини" Александр Бригинец в Facebook: 165 тысячный Краматорск сообщает, что в городе на стороне сепаратистов митингуют ... 50 человек.
Мерша-сепаратистка из Славянска Штепа в связи с АТО сбежала из города. Думаю, она теперь убежит в РФ. Надо ии задержать!
12:54 Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт: "Боевики в восточной Украине были оснащены российским вооружением и были в той же униформе, как те, которые носят русские войска, которые вторглись Крым".
Militants in eastern #Ukraine were equipped with Russian weapons and the same uniforms as those worn by Russian forces that invaded Crimea.
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) April 13, 2014
«Сторонник федерализации» (справа) разговаривает с жителем Краматорска (фото Илья Питалев/Ъ) pic.twitter.com/D348NKtrQz
— Рустем Адагамов (@adagamov) April 13, 2014
12:30 Житель Красного Лимана - "зеленому человечку": Ты почему ко мне домой с оружием пришел?
Вот так вот террористы прикрываются женщинами!Они еще хуже Аль-Каиды!Те женщинами не прикрывались! pic.twitter.com/DC5NSIFNJC
— VoiceOfDonetsk (@VoiceOfDonetsk) April 13, 2014
12:14 Министр МВД Арсен Аваков: Славянск. Убитые и раненые с обоих сторон. С нашей стороны - офицер СБУ. Ранен руководитель АТЦ СБУ и еще четверо. Со стороны сепаратистов - неустановленное количество. Сепаратисты начали прикрываться живым щитом из мирного населения. Идет перегруппировка сил. В Краматорске люди недовольны действиями пришлых. в Славянске уровень поддержки до 1000 человек.. СБУ Объявило перегруппировку.
12:00 Сепаратисты захватили милицию и горсовет в Енакиево. Как сообщает интернет-издание "Остров", над зданием горсовета развивается российский флаг и флаг так называемой "Донецкой республики".
Большая часть Славянска освобождена от российских спецназовцев
— Новости Донбасса (@novostidnua) April 13, 2014
Ликвидированный блок пост террористов в Славянске pic.twitter.com/i6oVsZ71eQ
— Новости Донбасса (@novostidnua) April 13, 2014
11:50 Источник УНИАН: По словам собеседника агентства, по предварительной информации, один правоохранитель убит, двое ранены.
Радиоперехват: террористы в Славянске говорят о погибших в своих рядах и спрашивают, что им делать дальше
— ИА ОстроВ (@ostro_v) April 13, 2014
11:47 БТР стреляют на поражение в районе Семеновки города Славянска.
БТР открыли стрельбу на поражение в районе Семеновки г. Славянска #РусскаяВесна#антимайдан#Донецк#майдан#Славянске#Славянск#ЮгоВосток
— Sergii Nemiroff (@4business_soft) April 13, 2014
11:40 Нардеп от "Батькивщини" Александр Бригинец сообщает в Facebook, небольшой отряд вооруженных сепаратистов из поселка Былбасовка (10 км от Славянска), в том числе и тех, что получили вчера оружие после штурма милиции, отказались прибыть в Славянск для защиты захваченных объектов при АТО.
11:00 Во время антитеррористической операции в Славянске пострадали трое украинских силовиков. Среди захватчиков горотдела милиции в Славянске были российские спецназовцы, сообщает руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.
10:00 Спецназ ликвидировал один из блокпостов сепаратистов на въезде в Славянск.
9:53 Около одного из блокпостов сепаратистов появились украинские спецназовцы, передают Новости Донбасса.
9:40 со стороны окраины города виден черный дым.
за Славянском виден дым, похоже заходят оттуда в город
— iлля¯\_(ツ)_/¯няшмяш (@A3AP) April 13, 2014
9:02 Министр МВД Аваков сообщил, что в Славянске сепаратисты открыли огонь на поражение в сторону спецназа.
8:40 "Началась АТО в Славянске. Руководит АТЦ СБУ Украины. Привлечены силы из всех силовых подразделений страны. С Богом!", - написал на своей странице в Facebook Арсен Аваков.
Постоянно курсируют вертолеты над Славянскосм. Не знаю чьи. #vscocam#ukraine#donbass#slavyanskhttp://t.co/qCqT6MQCLk
— Maxim Dondyuk (@dondyuk) April 13, 2014
Вертолеты летать перестали, но люди говорят стреляют где-то на подступах и зовут всех к горотделу милиции (умирать то бишь?)
— iлля¯\_(ツ)_/¯няшмяш (@A3AP) April 13, 2014