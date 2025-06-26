Люди выпускают в украинские водоемы американского рака, и тот уничтожает местных конкурнентов.

Украинские горе-предприниматели начали массово завозить в страну северо-американских сигнальных раков, чтобы разводить их в наших водоемах. Этот инвазивный вид способен уничтожить популяцию наших родных украинских раков, предупредил в Фейсбук сотрудник кафедры зоологии и экологии животных Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Сергей Сидоровский.

"В этом месяце в украинском сегменте интернета появилось большое количество объявлений о продаже сигнального рака (Pacifastacus leniusculus) - инвазивного вида родом из Северной Америки. Еще тревожнее то, что эти раки уже начали попадать в местные водоемы, куда их выпускают намеренно, не осознавая угроз", - пишет он.

Сидоровский предостерегает, что сигнальный рак является агрессивным естественным конкурентом пресноводным видам, обитающим в украинских водоемах. К тому же завезенный рак может быть инфицирован так называемой раковой чумой - грибковой болезнью, которая является смертельной для украинских раков.

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"Один сигнальный рак может уничтожить локальную популяцию аборигенных раков. Выпуск инвазивных видов в природу запрещен законодательством! Это не "экзотика для разведения", а реальная биологическая угроза", - предупредил ученый.

Сидоровский призвал украинцев не покупать сигнального рака и не выпускать его в наши водоемы. Если кто-то такое делает, об этом правонарушении надо сообщать в местную экоинспекцию или правоохранителей.

Американский сигнальный рак: что нужно знать

Американский сигнальный рак (Pacifastacus leniusculus) - это пресноводный вид раков, родом из западной части Северной Америки. Благодаря быстрому росту, высокой выносливости при различных условиях среды и устойчивости к болезням, его широко используют в коммерческом разведении, особенно в аквакультуре.

Его завезли в Европу в XIX веке для восстановления популяций местных раков, пострадавших от чумы раков (ракообразной болезни, вызванной грибком Aphanomyces astaci). Несмотря на первоначальные добрые намерения, сигнальный рак стал серьезной угрозой для местных европейских видов, особенно для благородного европейского рака (Astacus astacus). Американский рак не только вытесняет местные виды из-за своей агрессивности и высокой плодовитости, но и сам является носителем возбудителя чумы раков - болезни, к которой он сам имеет иммунитет, тогда как европейские раки от нее массово погибают.

Поэтому Pacifastacus leniusculus сейчас считается инвазионным видом во многих странах Европы. Его распространение представляет серьезную экологическую проблему, ведь он угрожает исчезновением аборигенных популяций раков и нарушает равновесие в водных экосистемах. В некоторых странах его разведение и перемещение запрещено на законодательном уровне.

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