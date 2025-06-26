Разбираем, кто не подлежит мобилизации по новому закону в июле 2025 и на каких основаниях.

После полномасштабного российского вторжения началась и продолжается мобилизация в Украине военнообязанных граждан. В то же время под призыв попадают не все - некоторые категории военнообязанных имеют законные основания для временной отсрочки или же освобождены от службы армии вообще. Рассказываем, кто не подлежит мобилизации в Украине в июле 2025.

Кто не подлежит мобилизации с 1 июля 2025 - список категорий

Полный список, кто не подлежит мобилизации в Украине, содержится в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В частности, к тем, кто освобождается от армии (временно или насовсем) относятся такие категории:

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если военнообязанному уже есть 60 лет - это предельный возраст службы в армии;

если медкомиссия (ВВК - военно-врачебная комиссия) признала военнообязанного непригодным к военной службе - такое резюме медкомиссия может дать, руководствуясь перечнем заболеваний, освобождающих от службы (приказ Минобороны N402);

если есть временная отсрочка от службы - ее можно получить по нескольким основаниям, перечисленным в новом законе о мобилизации.

Касательно последнего пункта, то чаще всего отсрочку от военной службы и мобилизации можно получить в таких случаях:

если есть инвалидность любой группы или же военнообязанный временно непригоден к службе;

если нести службу не позволяют семейные обстоятельства - например, у родителей 1-й или 2-й группа инвалидности или жена имеет одну из групп инвалидности;

если у военнообязанного есть ребенок до 18 лет, имеющий инвалидность, или ребенок старше 18 лет с инвалидностью 1-й или 2-й группы;

если военнообязанный также обязан содержать троих и больше детей, которым еще нет 18 лет.

Также отсрочку часто предоставляют, если человек постоянно ухаживает за родственником, который не может обеспечить себе уход, и на основании гибели военнослужащего-родственника во время выполнения боевых задач.

Не подлежат мобилизации также те, кто забронирован предприятиями и органами власти.

Если говорить о непригодности, которая дает полное освобождение от армии - имеется в виду статус "Непригоден к военной службе" - то она возможна исключительно на основании состояния здоровья. То есть, если у человека обнаружено заболевание по одной из статей вышеупомянутого приказа Минобороны, которое определяет, как непригодного. Также признать таким могут и на основании совокупности заболеваний, но для этого нужно проходить дополнительное медицинское обследование.

Напомним, что если ВВК признала человека непригодным к службе в армии, то такое заключение должны утвердить Центральная ВВК - без этого статус "Непригоден" не предоставляется.

Ранее мы подробно рассказывали, кому будет положена отсрочка от мобилизации с 1 июля 2025 и как ее оформить.

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