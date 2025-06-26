Эрдоган поговорил с Трампом во время обратного рейса с саммита НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией при условии, если в них согласится принять участие российский правитель Владимир Путин. Об этом, по словам Эрдогана, Трамп ему сказал во время обратного рейса с саммита НАТО, пишет Reuters.

Эрдоган рассказал, что во время своей первой встречи с Трампом со времени его возвращения на должность он сообщил президенту США, что Анкара хочет, чтобы украинский и российский лидеры собрались вместе в Турции для мирных переговоров.

"Он (Трамп) сказал: "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, то я также приеду. Мы установим необходимые контакты, и, дай Бог, состоится эта встреча как можно скорее", - цитирует Эрдогана Reuters.

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Вероятная встреча Зеленского и Путина: что известно

Тема личной встречи президентов Украины и России время от времени обсуждается в информационном пространстве. Презизент Украины заявлял, что украинская сторона готова к встречам с россиянами в любом формате, в том числе и к переговорам на уровне лидеров в формате трехсторонней встречи - президент Украины Владимир Зеленский - российский лидер Владимир Путин - президент США Дональд Трамп.

"Если Путину не комфортна двусторонняя встреча, или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча - мне все равно. Я готов к любому формату", - подчеркивал президент Украины.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина возможна, однако она должна быть итогом договоренностей двух делегаций.

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