Ведущую сравнили с легендарной супермоделью 90-х Синди Кроуфорд.

Известная украинская ведущая Катя Осадчая очаровала поклонников новым стильным образом. В своем Instagram 41-летняя звезда выложила серию снимков, где позирует с роскошной объемной прической и в элегантном черном костюме украинского бренда: приталенный пиджак на одной пуговице, свободные брюки и классическая белая рубашка с длинными рукавами.

Подписчики в комментариях восторженно сравнили ведущую с легендарной супермоделью 90-х: "Украинская Синди Кроуфорд!".

В подписи к посту Осадчая поделилась откровенными размышлениями о самооценке и навязанных комплексах.

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"Всегда ли мне хватало уверенности в себе? Краткий ответ - нет. В детстве я очень быстро росла и стеснялась своего роста. Быть на голову выше одноклассников казалось тогда страшным приговором. В модельном агентстве мне сказали, что надо "приклеить" уши - сделать пластическую операцию, ведь так, как есть, "не пойдет". Позже досталось моей манере говорить: не такая дикция, не тот голос, слишком много жестов… Окружающие действительно умеют добавлять нам комплексы", - констатировала артистка.

По мнению ведущей, не стоит стесняться вещей, которые нас делают уникальными, необходимо это стеснение прорабатывать: выключить внутреннего критика, найти свой маленький "фан-клуб". А вот изменять нужно то, что не устраивает именно вас, считает она.

"Сегодня я смотрю на свой рост, голос и даже те же уши - с улыбкой. Ибо то, что когда-то было не таким, стало моей узнаваемостью. А уверенность - это навык. И она стоит усилий", - добавила Осадчая.

Напомним, ранее Катя Осадчая вспомнила, как была моделью в 14 лет.

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