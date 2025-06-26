Его видео стали вирусным в социальных сетях после того, как в нем предсказывается возвращение Трампа и война США и Ирана.

Лекция пекинского историка Цзян Сюэциня недавно набрала популярность в интернете после того, как начали сбываться его геополитические прогнозы. После чего его даже прозвали "китайским Нострадамусом".

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Его выступление, записанное год назад в рамках курса "Предсказательная история" на YouTube, стало вирусным на фоне обострения напряженности между США и Ираном — в точности, как он и предсказывал в случае второго срока Дональда Трампа, пишет The Economic Times.

Видео дня

Китайский Нострадамус — Цзян Сюэцинь

В мае 2024 года историк из Пекина Цзян Сюэцинь предостерёг о возможной будущей войне США с Ираном. В то время Джо Байден всё ещё занимал пост президента, а Дональд Трамп пережил две попытки покушения.

Изначально лекция и YouTube-канал историка остались почти незамеченными, набрав лишь несколько просмотров. Но теперь, когда реальность догоняет прогноз, видео стало вирусным. За три дня его канал собрал более 100 тысяч подписчиков.

Цзян описал сценарий, который он назвал "Операция Свобода для Ирана" — совместное вторжение США, Израиля, Саудовской Аравии и союзников, включая Великобританию и ОАЭ. Еще тогда он заявил, что Трамп оправдает войну угрозой со стороны иранской ядерной программы, атаками прокси-групп, опасностями для союзников и риторикой о "распространении демократии".

В своих последних выступлениях и публикациях Трамп действительно акцентирует внимание на терроризме, ядерной угрозе и поддержке Израиля как обосновании возможных военных действий.

"Израиль станет альфа-государством на Ближнем Востоке. Если Иран и США будут ослаблены, противовеса не останется", — говорил Цзян.

"США, вероятно, потерпят аналогичное поражение. Чтобы выиграть войну, нужно избежать окружения, сосредоточить силы и обеспечить надёжные пути снабжения. География Ирана и сплочённость его населения делают это невозможным", — добавил он.

"Китайский Нострадамус" также предположил, что США могут ввести в Иран до 100 000 солдат, но отметил, что без поддержки союзников этого будет недостаточно. А такую поддержку он поставил под сомнение.

"Чтобы реально контролировать и оккупировать страну, такую как Иран, потребуется минимум 3 миллиона военнослужащих", — заявил Цзян, назвав такой сценарий "военно и политически нереалистичным".

Цзян предостерёг от наземного вторжения США в Иран, указав, что американские солдаты в горах и скалистой местности Ирана станут скорее "заложниками, чем солдатами". Он подчеркнул стратегические сложности: невозможность сосредоточения сил, трудности со снабжением и проблематичный вывод войск.

По его оценке, полномасштабное завоевание Ирана потребовало бы от 3 до 4 миллионов солдат — что значительно превышает возможности современной американской армии, уже испытывающей кадровый дефицит и зависимость от внешнего производства вооружений.

Ранее УНИАН спрашивал у искусственного интеллекта, будет ли Третья мировая война.

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