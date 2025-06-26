В списке есть Скорпион и Телец.

Начало июля принесет перемены к лучшему для Тельца, Скорпиона и Льва. Несмотря на активность ретроградных планет, энергетика месяца дарит возможность восстановиться и выйти на новый уровень, пишет YourTango.

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Телец

Финансовая стабильность становится приоритетом: Венера освещает денежную сферу, а Уран, покидая знак, снимает напряжение последних лет. С июля и до октября усиливается внутренняя уверенность. Полнолуние подталкивает к самоанализу, а Меркурий может создавать незначительные препятствия, требуя гибкости.

Скорпион

Уран переключает фокус с напряженных отношений на личностный рост. Это время переоценки целей, начала нового этапа и восстановления. Венера способствует внутренней работе и эмоциональному исцелению. Полнолуние помогает раскрыться, а соединения в знаке Льва 22-24 июля дают заряд сил для уверенного движения вперед.

Лев

Месяц дает шанс выдохнуть. Венера и Уран в Близнецах активизируют социальную сферу, открывая новые связи и идеи. Меркурий в ретрограде может замедлить рабочие процессы, но это полезный период для пересмотра приоритетов. Солнце и Новолуние в собственном знаке усиливают энергетику, приносят вдохновение и обновление.

Напмоним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака получат мощный толчок вперед уже скоро.

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