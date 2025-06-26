Рассказываем, где нужно работать, чтоб получить бронирование.

В Украине продолжается мобилизация, но есть мужчины, которым предоставляется бронь. Ее дают сотрудникам критически важных для безопасности государства профессий.

Кому положена бронь от мобилизации - список

Бронирование от мобилизации дают военнообязанным (мужчинам, женщинам-медикам и фармацевтам возрастом от 25 лет до 60), которые трудятся в организации, госучреждении, в корпорации или компании, на предприятии с правом бронировать сотрудников. Эта опция доступна компаниям, которых профильные министерства признали критически важными.

Например, бронировать могут оборонные предприятия и те, которые работают с Минобороны, армией и выполняют задачи для защиты государства. От службы освободят, если человек является сотрудником:

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органов местного самоуправления или государственной власти;

Нацполиции;

Национального антикоррупционного бюро;

Государственного бюро расследований;

прокуратуры;

Бюро экономической безопасности;

ГСЧС;

судов;

предприятий, учреждений, организаций которые признаны критически важными для армии, обеспечения жизнедеятельности населения, экономики;

спецучреждений ООН, международных неправительственных организациях, международных судебных органов;

операторов противоминной деятельности.

Статус критически важного дают на год. Бронь же действенна, пока человек продолжает работать в компании или пока та не потеряет право бронирования.

Кроме того есть и дополнительные условия - работникам нужно иметь актуальные военно-учетные данные и не быть в розыске.

Как проверить наличие брони и нужна ли медкомиссия

Разобравшись, как получить бронь от мобилизации, перейдем к другим нюансам. Так, проверить ее можно через приложение "Резерв+" или же попросить справку на работе из "Дії". Это пригодится для того, чтоб предъявить работникам ТЦК по требованию.

Прохождение ВВК также имеет значение. Для получения брони это не обязательно, однако после ее оформления лицо обязано по требованию проходить военную комиссию.

Оформить же бронь можно даже без посещения ТЦК - через "Дію". Для этого нужно работать на критически важном предприятии. Еще одним требованием является отсутствие проблем с военным учетом.

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