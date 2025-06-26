Незаконно построенный мост на оккупированный Крым поврежден и постоянно находится под угрозами новых атак со стороны Украины, поэтому россияне не могут использовать его для логистических перевозок.

Незаконно построенный россиянами Крымский мост был поврежден, и он постоянно находится под угрозами новых атак со стороны Украины, поэтому страна-агрессор не может использовать его для логистических перевозок не только железнодорожных, но и автомобильных. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт Антон Михненко, отвечая на вопрос о состоянии сооружения после крайних ударов Сил обороны Украины по нему.

Михненко отметил, что вопрос состояния российского моста лучше может прокомментировать Генштаб ВСУ, потому что владеет больше информацией. Но если опираться на сообщения в открытом доступе, то там указывается, что россияне меньше используют сейчас железную дорогу, проходящую по мосту, зато пытаются гонять иногда паромы для того, чтобы перебрасывать вооружение и военную технику.

"Потому что понимают, что Крымский мост, во-первых, получил определенные повреждения, во-вторых, находится постоянно под прицелом, в-третьих, они видят нестабильность его работы. Потому что когда периодически возникают угрозы, то пускать транспорт невозможно, создаются пробки на въезде, выезде с моста. То есть они даже атвотранспортом ничего не могут перебросить. Сейчас мы даже слышали, что они грузовой транспорт не пропускают на мост", - рассказал Михненко.

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Резюмируя он отметил, что россияне понимают, что этот мост использовать нормально не могут.

"Сейчас это в подавляющем большинстве как символ того, что когда-то что-то созданное было Путиным", - сказал Михненко.

Он подчеркнул, что Украина сейчас уже показала РФ, что есть проблема у них не только с Крымским мостом, но и с железной дорогой по оккупированной территории Запорожья, которую те построили.

"То есть это общий фон создания таких негативных условий, чтобы Россия не могла обеспечить деятельность собственных войск на оккупированной территории", - отметил Михненко.

Атака на Крымский мост

Как сообщал УНИАН, 3 июня СБУ провела специальную операцию, в результате которой в третий раз был поражен Керченский мост. Агенты СБУ заминировали опоры сооружения, которое незаконно построила РФ до оккупированного Крымского полуострова. Как отметили в спецслужбе, подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали, поэтому фактически мост находится в аварийном состоянии.

Крымский мост может рухнуть даже без новых ударов, считает гидрогеолог Юрий Медовар. Он пояснил, что ближайшие годы значительно будут влиять на мост внешние факторы, среди которых, в частности, очень опасным является грязевой вулкан, находящийся недалеко от опор сооружения.

По словам гидрогеолога, если объект способен выдержать землетрясение, то активность грязевого вулкана представляет большую угрозу.

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