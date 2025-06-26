Хорошо себя чувствуют только три отрасли, две из которых прямо связаны с войной и ее реалиями.

Украинская экономика остается относительно стабильной, несмотря на невероятные вызовы военного времени, но экономическое развитие фактически остановилось, потому что бизнес прекратил инвестировать в новые проекты за пределами буквально нескольких отраслей, которые выиграли от войны. Об этом пишет The Washington Post.

Автор публикации отмечает, что "пока экономика Украины держится, хотя и при значительной поддержке Запада". Главные риски связаны с тем, что в будущем внешняя финансовая помощь может стать недостаточной.

После того, как на выборах президента США победил Дональд Трамп, который громко обещал скорое окончание войны, украинский и иностранный бизнес начал готовиться к возобновлению активной деятельности в Украине, как только наступит мир и начнутся процессы реконструкции. Этот оптимизм был максимальным в середине февраля, когда украинские государственные облигации достигли ценового пика.

Видео дня

Однако после того, как Трамп переключил свое внимание на другие конфликтные регионы, среди бизнесменов, заинтересованных в украинском рынке, произошла резкая переоценка планов.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника из Офиса президента, в центре всех экономических прогнозов на 2025 год было ожидание, что война закончится где-то летом. Но сейчас, по его словам, "положительное влияние на экономику" в этом году "больше не рассматривается", хотя все еще есть определенные надежды на 2026 год.

Теперь основное внимание и чиновников, и бизнесменов сосредоточено на том, чтобы просто держаться на плаву. За исключением некоторых ключевых секторов экономики, значительных прибылей почти никто не получает. Предприятия значительно сократили расходы, а доходы тратят только на поддержку своего бизнеса в Украине, но не на его развитие.

"Инвестиции, которые мы делаем, и крупные инвестиции, которые мы планируем сделать, осуществляются только за пределами Украины. В Украине мы занимаемся только техническим обслуживанием. Это мое личное видение, а также видение моей компании, что мы проживем еще три года в этой ситуации. Мы строим бизнес-план на один год, но мы смотрим максимум на месяц вперед", - сказал известный украинский бизнесмен, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса.

Впрочем, авторы публикации признают, что есть в украинской экономике и успешные отрасли, которые хорошо себя чувствуют вопреки всем проблемам и рискам. Во-первых, это банковский сектор, который оказался на удивление устойчивым благодаря ряду реформ, проведенных еще до войны, говорят чиновники и аналитики.

Во-вторых, настоящий бум, вызванный именно спецификой военного времени, переживает отрасль возобновляемых источников энергии, в частности производство биотоплива. Ну, а наибольшие успехи демонстрирует военно-промышленный комплекс, что весьма ожидаемо.

Экономическая ситуация в Украине

Как писал УНИАН, большинство безработных в Украине готовы работать меньше, чем за 20 тысяч гривен в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса о желаемой зарплате.

Парадоксальным на этом фоне выглядит стремительный рост стоимости жилья в Украине. За год квартиры подорожали в среднем на 16%, а частные дома - аж на 25%.

Вас также могут заинтересовать новости: