В православный праздник сегодня наблюдают за погодой и просят святого покровителя, чтобы не было дождя.

27 июня по новому церковному стилю православные чтят память преподобного Самсона Странноприимца. В народе день прозвали Самсон Сеногной. О том, какие традиции и приметы связаны с этой датой, а также какой церковный праздник сегодня в Украине по старому календарю — читайте в материале.

Какой праздник сегодня церковный в Украине

27 июня (в старом календаре 10 июля) чествуют преподобного Самсона Странноприимца - святого, который, по преданию, мог лечить болезни одним своим прикосновением, а свою жизнь посвятил помощи людям.

Самсон жил в V-VI веках в Риме. Родился он в богатой семье христиан и получил хорошее образование. Занимался врачеванием, бесплатно помогая бедным. После смерти родителей Самсон раздал наследство нуждающимся, а сам ушел в пустыню под Константинополем. Спустя какое-то время поселился в небольшом доме, где принимал паломников, нищих и больных.

Видео дня

Согласно преданию, Самсон исцелил императора Юстиниана прикосновением руки – за это правитель предложил святому золото, но тот попросил построить дом для странников и больницу. До самой старости Самсон принимал страждущих, лечил и помогал всем, кто нуждался.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще:

почитают праведную Иоанну, мироносицу;

преподобного Севира, пресвитера;

преподобного Георгия Иверского Святогорца;

преподобного Мартина Туровского;

священномученика Кирилла (Лукариса), патриарха Константинопольского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 27 июня почитают пророка Елисея, умевшего творить чудеса.

О чем помолиться, что нужно сделать и чего нельзя делать сегодня

В молитвах к святому Самсону обращаются как к целителю - просят выздоровления и крепкого здоровья.

В народе день 27 июня известен как Самсон Сеногной – обычно в этот день шли дожди, из-за которых сено не успевало сохнуть и начинало гнить. По народным поверьям, в этот день принято избавляться от ненужных вещей – считается, что это создает незримую защиту для дома и семьи. Хорошие вещи можно отдать нуждающимся.

Добрым делом считается сегодня подать милостыню - чем больше отдашь, тем больший достаток вернется в течение года.

Сегодня, как и в любой другой день, церковь осуждает споры, ругань, клевету и зависть, а также сплетни, скупость, уныние.

По приметам 27 июня нельзя злиться и обижаться на родных, а также ссориться с ними - это может нарушить семейную гармонию и принести неприятности. Не советуют отправляться в дальнюю дорогу - могут быть неудачи, а также важно не отказывать в помощи тем, кто просит, иначе можно самому попасть в бедственное положение.

Приметы 27 июня - какими будут лето и урожай

В день Самсона судят о погоде в ближайшее время, на остаток лета и об урожае:

с утра цветы не раскрываются - быть дождю;

злые пчелы и беспокоятся - к засухе;

стрекоза громко шуршит крыльями в полете - будет ненастье;

сено зеленого цвета - будет богатый урожай гречки, а если почернело - будет хорошая пшеница.

По погоде этого дня также можно сказать, каким будет оставшееся лето: если идет дождь, то таая погода будет до бабьего лета, а если тепло - то весь остаток сезона будет стоять погожая погода.

Вас также могут заинтересовать новости: