По данным производителя, в AnTuTu смартфон выбивает 3,24 млн баллов – это новый рекорд.

Xiaomi на летней презентации показала ожидаемую новинку от бренда Redmi – флагманский смартфон K80 Extreme Edition (также известный как K80 Ultra). В компании говорят, что это самый продвинутый флагман в истории бренда.

Под капотом у него находится чип MediaTek Dimensity 9400+, который быстрее Snapdragon 8 Elite. В Antutu девайс набирает рекордные 3,24 млн баллов. Для понимания того, насколько мощной получилась новинка, K80 Ultra опережает актуального лидера AnTuTu более чем на 300 тысяч баллов.

Также эта модель получила аккумулятор наибольшей емкости, который когда-либо устанавливался в смартфоны Xiaomi – 7410 мАч. Согласно официальным данным, K80 Ultra работает 2,26 дня без подзарядки. Максимальная мощность проводной зарядки – 100 Вт, на полную зарядку девайса уйдет всего 30 минут.

Видео дня

Экран 6,83-дюймовый, OLED, разрешение составляет 1,5K (2772x1280 пикселей). Частота обновления – 144 Герц. Есть ШИМ-димминг на частоте 2560 Герц. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Dragon Crystal Glass.

Основная камера на 50 Мп (1/1,55", f/1,88), это Light Hunter 800 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Также есть ширик с разрешением 8 Мп. Смартфон поддерживает запись видео в 4K и 1080p. Фронтальная камера – 20-мегапиксельная.

Другие особенности флагмана – "самый продвинутый вибромотор", стереодинамики, металлическая боковая рамка, сверхзвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, защита IP68/IP69.

Смартфон уже поступил в продажу в Китае. Стоимость Redmi K80 Ultra в базовой конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ составила 2599 юаней (~360 долларов). Топовая версия на 16+1024 ГБ обойдется в 3799 юаней (~520 долларов). На глобальный рынок устройство выйдет под названием Xiaomi 15T Pro.

А уже в сентябре-октябре выйдет флагманская серия Xiaomi 16. Известно, что смартфоны первыми на рынке получат чипсет Snapdragon 8 Gen 4, который в ранних тестах опережает современные флагманские решения на 40%.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила один из лучших планшетов "за свои деньги". При цене около 200 евро покупатели получают экран 2,5K с поддержкой стилуса, батарею 9000 мАч и последнюю версию Android.

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