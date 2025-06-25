Рассказываем, как приготовить домашнюю молодую картошку.

Фрукты и овощи всегда вкуснее в сезон, а некоторые продукты и вовсе можно готовить в определенное время. Например, молодую картошку готовят поздней весной или летом, когда выкапывают новый урожай корнеплодов.

Каждой хозяйке стоит знать, как вкусно приготовить молодую картошку. Сегодня рассмотрим, как ее отварить и пожарить.

Как готовить молодую картошку с укропом

Это проверенный метод, как приготовить молодую картошку. Для него берем:

Видео дня

килограмм молодого картофеля;

100 г сливочного масла;

укроп;

две столовые ложки уксуса (по желанию);

соль.

Картошку моем и очищаем от кожуры. Перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и подсаливаем. Укроп моем, просушиваем салфетками или бумажными полотенцами и мелко режем.

Когда приготовится картошка, сливаем воду. Добавляем туда зелень, сливочное масло и уксус. Слегка встряхиваем. Оставляем на десять минут, чтоб картофель пропитался ароматом. Подаем со свежими овощами.

Как пожарить молодую картошку

Обычно ее не берут для жарки, поскольку молодая картошка достаточно водянистая. Однако при правильном рецепте может получиться прекрасный обед или ужин для всей семьи. Для приготовления берем:

килограмм молодой картошки;

масло (растительное) для жарки;

10 зубчиков чеснока;

укроп;

соль.

Клубни стоит подбирать мелкие, не больше грецкого ореха. Хорошо промываем от грязи и пыли. Перекладываем в пакет, всыпаем немного крупной соли и "скрабируем" корнеплоды. Так получится убрать кожуру, которая неплотно прилегает и может потом пригореть.

Картофель снова промываем и обсушиваем салфетками или бумажными полотенцами. Наливаем масла примерно на один сантиметр. Картошку выкладываем в один слой и готовим на максимальном огне около пяти минут. Не забываем переворачивать клубни.

На этом этапе делаем минимальный огонь, накрываем крышкой и готовим еще минут 15 или 20.

В этом время мелко нарезаем зелень и чеснок. Готовую картошку приправляем, добавляем туда чеснок, выключаем плиту и оставляем под крышкой еще несколько минут. Так она пропитается пикантным вкусом и ароматом.

Перекладываем картофель в тарелку, посыпаем зеленью и подаем. Это прекрасный способ, как жарить молодую картошку.

Вас также могут заинтересовать новости: