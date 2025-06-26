Превосходят всех конкурентов: названы 18 лучших кроссоверов 2025 года

Кроссоверы невероятно популярны во многих странах мира. Многие производители выпускают такие автомобили, из-за чего автомобилистам трудно определить, какую модель стоит купить.

В MotorTrend назвали 18 лучших кроссоверов, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, все эти модели превосходят своих конкурентов.

18 лучших кроссоверов 2025 года:

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  • Hyundai Kona
  • Nissan Rogue
  • Toyota RAV4 Hybrid
  • Toyota RAV4 PHEV
  • Hyundai Ioniq 5
  • Subaru Outback
  • Land Rover Defender
  • Hyundai Palisade
  • Hyundai Santa Fe Hybrid
  • Jeep Wagoneer
  • BMW X1
  • Genesis GV70
  • BMW X4
  • Lincoln Nautilus
  • Genesis GV80 Coupe
  • Volvo XC90
  • Jeep Grand Wagoneer
  • Chevrolet Blazer EV

В рейтинг вошли, в частности, полностью электрические кроссоверы. Среди них Hyundai Ioniq 5 и Chevrolet Blazer EV.

Эксперты похвалили Hyundai Kona за богатое оснащение и просторный интерьер. Также эта модель предлагает низкий расход топлива.

Land Rover Defender признали лучшим полноприводным внедорожником. Эксперты рассказали, что эта модель выделяется роскошным интерьером и способна обеспечить высокий уровень комфорта.

Помимо этого в издании заявили, что Jeep Wagoneer является лучшим полноразмерным внедорожником с тремя рядами сидений. Эксперты похвалили эту модель за просторный интерьер и отличную шумоизоляцию.

Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее были названы 10 лучших подержанных седанов для дальних поездок. Эти модели способны проехать сотни километров на одном баке топлива, а также имеют низкий расход топлива.

Кроме того, эксперты порекомендовали 10 недорогих кроссоверов с пробегом, которые ощущаются на миллион долларов. Лидером рейтинга стал японский премиальный кроссовер.

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