Превосходят всех конкурентов: названы 18 лучших кроссоверов 2025 года

Кроссоверы невероятно популярны во многих странах мира. Многие производители выпускают такие автомобили, из-за чего автомобилистам трудно определить, какую модель стоит купить.
В MotorTrend назвали 18 лучших кроссоверов, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, все эти модели превосходят своих конкурентов.
18 лучших кроссоверов 2025 года:
- Hyundai Kona
- Nissan Rogue
- Toyota RAV4 Hybrid
- Toyota RAV4 PHEV
- Hyundai Ioniq 5
- Subaru Outback
- Land Rover Defender
- Hyundai Palisade
- Hyundai Santa Fe Hybrid
- Jeep Wagoneer
- BMW X1
- Genesis GV70
- BMW X4
- Lincoln Nautilus
- Genesis GV80 Coupe
- Volvo XC90
- Jeep Grand Wagoneer
- Chevrolet Blazer EV
В рейтинг вошли, в частности, полностью электрические кроссоверы. Среди них Hyundai Ioniq 5 и Chevrolet Blazer EV.
Эксперты похвалили Hyundai Kona за богатое оснащение и просторный интерьер. Также эта модель предлагает низкий расход топлива.
Land Rover Defender признали лучшим полноприводным внедорожником. Эксперты рассказали, что эта модель выделяется роскошным интерьером и способна обеспечить высокий уровень комфорта.
Помимо этого в издании заявили, что Jeep Wagoneer является лучшим полноразмерным внедорожником с тремя рядами сидений. Эксперты похвалили эту модель за просторный интерьер и отличную шумоизоляцию.
Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты
Ранее были названы 10 лучших подержанных седанов для дальних поездок. Эти модели способны проехать сотни километров на одном баке топлива, а также имеют низкий расход топлива.
Кроме того, эксперты порекомендовали 10 недорогих кроссоверов с пробегом, которые ощущаются на миллион долларов. Лидером рейтинга стал японский премиальный кроссовер.