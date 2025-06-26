Превосходят всех конкурентов: названы 18 лучших кроссоверов 2025 года

Эксперты рассказали о главных достоинствах некоторых из этих моделей.

Кроссоверы невероятно популярны во многих странах мира. Многие производители выпускают такие автомобили, из-за чего автомобилистам трудно определить, какую модель стоит купить.

В MotorTrend назвали 18 лучших кроссоверов, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, все эти модели превосходят своих конкурентов.

18 лучших кроссоверов 2025 года:

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Hyundai Kona

Nissan Rogue

Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 PHEV

Hyundai Ioniq 5

Subaru Outback

Land Rover Defender

Hyundai Palisade

Hyundai Santa Fe Hybrid

Jeep Wagoneer

BMW X1

Genesis GV70

BMW X4

Lincoln Nautilus

Genesis GV80 Coupe

Volvo XC90

Jeep Grand Wagoneer

Chevrolet Blazer EV

В рейтинг вошли, в частности, полностью электрические кроссоверы. Среди них Hyundai Ioniq 5 и Chevrolet Blazer EV.

Эксперты похвалили Hyundai Kona за богатое оснащение и просторный интерьер. Также эта модель предлагает низкий расход топлива.

Land Rover Defender признали лучшим полноприводным внедорожником. Эксперты рассказали, что эта модель выделяется роскошным интерьером и способна обеспечить высокий уровень комфорта.

Помимо этого в издании заявили, что Jeep Wagoneer является лучшим полноразмерным внедорожником с тремя рядами сидений. Эксперты похвалили эту модель за просторный интерьер и отличную шумоизоляцию.

Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее были названы 10 лучших подержанных седанов для дальних поездок. Эти модели способны проехать сотни километров на одном баке топлива, а также имеют низкий расход топлива.

Кроме того, эксперты порекомендовали 10 недорогих кроссоверов с пробегом, которые ощущаются на миллион долларов. Лидером рейтинга стал японский премиальный кроссовер.

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