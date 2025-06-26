Видео приурочено к релизу игры 26 июня, которую называют претендентом на "Игру года".

26 июня состоялся общий релиз Death Stranding 2 – еще одного претендента на "Игру года". В честь этого геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал релизный трейлер на целых 6 минут, который он смонтировал лично.

Маэстро отметил, что при создании трейлера он старался не раскрывать ключевые сюжетные повороты, ограничившись лишь сценами, передающими общую атмосферу. Поэтому его можно смотреть без боязни "словить" спойлеры.

Заодно Кодзима знакомит игроков с актерским ансамблем, который, помимо уже знакомых лиц из оригинальной игры, включает Эль Фаннинг, Луку Маринелли, Сиори Куцуну и Джорджа Миллера, создателя "Безумного Макса".

Видео дня

На сегодня критики оценили игру в 90 баллов на Metacritic и назвали "обязательной к прохождению". В отзывах пишут, что Кодзиме снова получилось сделать глубокую и человечную историю, а также геймплейно улучшить то, что сделали в первой части. Отдельно хвалят техническое исполнение.

Самую низкую оценку, 60 баллов, поставил портал IGN France. Обзорщик отметил, что сиквел получился красивым, но основа игры все еще та же, что и в первой части. Так что если вам не понравилось работать курьером, то тут ситуация не изменится.

Сюжет Death Stranding 2 разворачивается спустя 11 месяцев после событий первой части. Сэму Портеру Бриджесу предстоит путешествовать по разным континентам на борту корабля Магеллан, чтобы попытаться спасти человечество от вымирания, которое хоть и было отсрочено, но все еще угрожает миру.

Обычное цифровое издание стоит 2199 грн, расширенное издание – 2399 грн, а в коллекционном за 230 долларов игрок получит письмо от Хидео Кодзимы, карточки и 38-сантиметровую фигурку одного из чудовищ.

Ранее Хидео Кодзима признался, какой из созданных им трейлеров его любимый. Выяснилось, что Metal Gear по-прежнему близка геймдизайнеру.

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