На вопрос, во сколько обходится "коммуналка" в таком доме, певица ответила, что не знает.

Украинская певица Камалия показала свой роскошный особняк, который, по ее приблизительным оценкам, может стоит около 15 миллионов долларов.

В программе "По Хатах на Люкс ФМ!" исполнительница рассказала, что дом они с ее бывшим супругом, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром купили в 2009 году.

"Мы его купили, но без внутреннего ремонта, конечно. Это полностью мой дизайн. Я прорисовывала все, ездила закупала в Дубае, в Италии, заказывали", - отметила певица, демонстрируя свой поражающий размахом дом-музей.

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Интерьер особняка воплощает роскошь в ее гламурном проявлении: мраморные стены, лепнина, зеркала и множество позолоченных акцентов. Спальня с джакузи, студия звукозаписи, массажный кабинет, кальянная, танцевальный зал - лишь часть того, что продемонстрировала исполнительница.

Несмотря на внушительные размеры особняка, за порядком в нем, по словам Камалии, следит небольшая команда - охрана и две домработницы. На вопрос, во сколько обходится "коммуналка" в таком доме, певица ответила, что не знает: "Не я оплачиваю".

Напомним, ранее Камалия рассказала, почему скрывает от дочерей развод с мужем-миллиардером.

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