Он уверен, что врага ждет еще больше неприятных сюрпризов.

Доступная в публичном пространстве информация об украинских баллистических ракетах "Сапсан " - это лишь маленькая часть того, что уже произошло в направлении усиления обороноспособности Украины. В дальнейшем противника ждет еще больше неприятных сюрпризов. Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью Radio NV.

"Создание современного оперативно-тактического ракетного комплекса типа "Сапсан". Конечно, на широкую общественность информации не так много. Но то, что мне доподлинно известно, что та информация, которая является публичной, это лишь небольшая часть тех процессов, которые уже состоялись. Так же как уже состоялись реальные боевые пуски этих ракет с соответствующими впечатляющими как для врага результатами. Поэтому, очевидно, что мы, имея развитие в этой компоненте, в перспективе сможем создавать еще больше неприятных сюрпризов на территории РФ. Потому что этот комплекс "Сапсан" - это баллистические ракеты. Они крайне трудно уничтожаются даже самыми современными системами противовоздушной и противоракетной обороны", - подчеркнул Селезнев.

В то же время он отметил, что враг сейчас пытается удешевлять свои атаки по Украине, поэтому использует массово дроны, которые относительно недорогие. По словам Селезнева, Украине так же надо думать и о том, как минимальными затратами уничтожить больше врага. В этом ключе, создание новых КАБов в Украине является важным элементом.

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"Когда мы говорим об эффективности средств огневого воздействия на противника мы должны, в первую очередь, учитывать стоимость того вооружения, военной техники, боеприпасов к этому вооружению. Мы должны понимать, что враг уже давно шагает по пути максимального снижения стоимости своих ночных ракетно-дронных атак, а также ударов с помощью управляемых авиационных бомб. И он имеет соответствующие достижения", - прокомментировал Селезнев.

Он обратил внимание, что в последнее время враг все больше использует в частности "Шахеды", но с боевой частью весом до 90 кг. По эквиваленту разрушений, как отметил Селезнев, такой "шахед" равен фугасной авиабомбе весом в 250 кг.

"За счет того, что эта опция относительно недорогая, враг имеет возможность масштабировать такое вооружение. То есть малыми ресурсами реализовывать определенные задачи. Но мы должны понимать, что в этой компоненте нам нельзя отставать. Мы должны искать те ресурсы и возможности, в том числе за счет коллаборации с нашими европейскими и заокеанскими партнерам, чтобы создавать то же оружие относительно недорогое, но максимально эффективное на поле боя. И мы здесь делаем только первые шаги", - сказал военный эксперт.

Селезнев отметил, что наша новая управляемая авиационная бомба с дальностью поражения 60 км - это начало пути.

"В результате мы получим возможность, используя наши бомбардировщики типа Су-24, наносить удары фактически с помощью высокоточного оружия. Будет постепенное увеличение дальности. Речь идет в первую очередь о безопасности пилотов, которые выполняют такие пуски, такие атаки. Потому что системы противовоздушной обороны врага в прифронтовых территориях достаточно мощные. Мы должны быть гибкими, адаптивными и достаточно рационально использовать доступные для нас компоненты, чтобы наносить врагу чем больше потерь", - резюмировал Селезнев.

Новинки украинского ВПК

Как сообщал УНИАН, на днях издание Defense Express опубликовало материал, в котором сообщалось об испытаниях в Украине собственной управляемой авиационной бомбы, способной поражать цели на расстоянии до 60 километров. Отмечалось, что в будущем планируется достичь дальности поражения до 80 километров. Издание получило от разработчика видео испытаний, когда украинский КАБ был сброшен с фронтового бомбардировщика Су-24. Новинка представляет собой изделие, технически похожее на российский УМПК. Модуль предназначен под 500-кг бомбу. Стоимость одного изделия составляет 1 200 000 гривен, или 25 тысяч долларов. По словам разработчиков, сегодня вопрос средств является едва ли не основным сдерживающим фактором для завершения работ.

Ранее стало известно, что Украина разработала собственную баллистическую ракету "Сапсан" и она успешно прошла испытания. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжается разработка возможности массового производства этой баллистической ракеты.

"Сапсан" позволил Украине войти в десятку стран мира, которые способны производить собственные баллистические ракеты, отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, есть достаточно ограниченный клуб стран, которые обладают собственной баллистической ракетой, и теперь и Украина присоединилась к нему. Причем сделала это всего на всего за несколько лет, восстановив баллистические способности - то, на что у других стран "идут не просто пятилетки, а даже десятилетки", подчеркнул он.

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