В нынешних условиях украинцам трудно найти работу.

Большинство украинцев, которые ищут работу, указывают желаемую зарплату ниже 20 тысяч гривень. В то же время половина безработных готова работать только неполный день.

Такие данные исследования рынка труда привела председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова, сообщает Укринформ.

"80% готовы и хотят работать меньше чем за 20 000 грн. Лишь 20% среди опрошенных указали желаемый уровень оплаты труда более 20 тыс. грн", - отметила Колесникова.

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В то же время она указала, что реальная средняя зарплата по состоянию на сентябрь 2024 года, когда проводился опрос, по данным Пенсионного фонда, составляла 18 021 грн, хотя средняя зарплата по вакансиям в начале этого года была на уровне 22,5 тысячи гривен. Также 35% работодателей планируют повышать зарплату работникам до конца году.

По ее словам, несмотря на то, что рабочие заявляют зарплату меньше, чем предлагают работодатели, устроиться трудно, потому что только 56% безработных готовы работать полный рабочий день, тогда как 94% работодателей нужны работники на весь день.

Колесникова рассказала, что неожиданно невысокая доля безработных, которые хотят работать дистанционно. Она отметила, что такую форму выбирают 22% безработных, а предоставляют такую возможность 15% работодателей.

В то же время предприятиям больше всего не хватает водителей - около 8 тысяч вакансий и швей - около 3 тысяч.

Рынок труда Украины - последние новости

В апреле рынок труда впервые в этом году пересек отметку в 100 тысяч вакансий. Почти на половину из них работодатели готовы нанять человека без опыта, а 25% предложений работы подходят для студентов.

Также в Украине активнее трудоустраивают пенсионеров.

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