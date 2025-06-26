Несколько человек получили травмы, двух пассажиров доставили в больницу

В Румынии перевернулся автобус, в котором было 55 граждан Украины, в частности 8 мужчин, 37 женщин и 9 детей. Об этом сообщает местное издание Ziua de Constanta со ссылкой на полицейский участок.

Отмечается, что ДТП произошло на выезде из села Тариверде в направлении Констанцы 25 июня около 19 часов по местному времени. На место происшествия выезжали несколько спасательных команд.

Предварительное расследование показывает, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. Несколько человек получили травмы. Двух пассажиров доставили в больницу. К счастью, о жертвах не сообщается.

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Другие инциденты на дороге

Как сообщал ранее УНИАН, 25 июня на Львовщине патрульные на скорости сбили несовершеннолетнего. В ГБР рассказали, что по факту ДТП, которое произошло на автодороге "Киев - Чоп" вблизи остановки села Красов, открыли уголовное производство. По предварительным данным, служебный автомобиль Renault Duster под управлением инспектора полиции совершил наезд на пешехода - семнадцатилетнего парня. Подросток получил телесные повреждения. Он был госпитализирован во львовскую детскую больницу "Охматдет", где продолжаются обследования.

Кроме того, недавно во Франции туристический автобус, который перевозил учеников разного возраста и их сопровождающих, съехал в кювет и перевернулся. Как стало известно, в нем ехали дети, которые возвращались с учебного обмена во французском лицее в регионе Бретань. В результате аварии погибли четыре человека, среди них - трое украинцев.

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