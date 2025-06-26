Разработки КАБов, которые были еще до 2014 года, не учитывают текущую сложную радиоэлектронную обстановку.

Старые разработки управляемых авиабомб (КАБов), которые были еще до 2014 года, не учитывают текущую сложную радиоэлектронную обстановку, поэтому сейчас перед специалистами стоит сложная задача по подавлению средств электронного подавления со стороны противника. Об этом отметил в эфире Radio NV военный эксперт Антон Михненко.

Он отметил, что вопрос создания управляемых авиационных бомб поднимался достаточно давно, еще до полномасштабного вторжения РФ.

"До 2014 года были определенные отечественные разработки, которые наши производители делали для того, чтобы усовершенствовать тот арсенал, который есть. Предлагалось просто использовать те авиационные бомбы, которые у нас были на складах хранения, добавляя к ним соответствующие элементы для того, чтобы можно было направлять их точно в цель. Были отечественные компании и они сейчас тоже функционируют, которые как раз эти разработки имели и реализовывали. Но на тот момент оно не нашло своего потребителя в Министерстве обороны Украины", - рассказал Михненко.

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По его словам, те разработки, которые были еще до 2014 года, они не учитывают текущую сложную радиоэлектронную обстановку.

"И создание этих разработок в текущих условиях - это уже новый вызов для разработчиков. Потому что противник интенсивно использует средства электронного подавления, создает определенную среду, где бомба, которая настроена на GPS, не попадает в ту цель, в которую нужно было бы попасть. И поэтому создание этой управляемой авиационной бомбы, которая будет максимально защищена от воздействия средств радиоэлектронной борьбы - это все же задачка со звездочкой, которую нужно решать", - пояснил эксперт.

По словам Михненко, если наши разработчики этого достигли, то это определенное достижение.

"Это означает, что мы сможем использовать авиационные бомбы максимально эффективно уничтожая противника независимо от того, какие средства РЭБ он использует", - подчеркнул он.

Украинские КАБы: что надо знать

Как сообщал УНИАН, издание Defense Express на днях опубликовало материал, в котором сообщалось об испытаниях в Украине собственной управляемой авиационной бомбы, способной поражать цели на расстоянии до 60 километров. Отмечалось, что в будущем планируется достичь дальности поражения до 80 километров. Издание получило от разработчика видео испытаний, когда украинский КАБ был сброшен с фронтового бомбардировщика Су-24. Стоимость одного изделия составляет 1 200 000 гривен, или 25 тысяч долларов. По словам разработчиков, сегодня вопрос средств является едва ли не основным сдерживающим фактором для завершения работ.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя испытания первых отечественных КАБов, отметил, что это начало пути в направлении создания относительно недорогого оружия, но максимально эффективного.

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