Безнадежная задолженность на балансах российских банков оценивается в триллионы рублей.

Российские банковские чиновники считают, что перспективы экономики России ухудшаются. Существует реальная угроза банковского коллапса в течение следующих 12 месяцев.

Издание Bloomberg пишет, что в российских банках все больше обеспокоены уровнем проблемных долгов. В финучреждениях подняли тревогу из-за количества корпоративных и розничных клиентов, которые не могут выплачивать кредиты из-за высоких процентных ставок, сообщили источники. Они охарактеризовали ситуацию в России как опасную и заявили, что в случае, если ситуация не улучшиться, есть большой риск кризиса в финансовом секторе страны в 2026 году.

Напряженность в банковской системе может поставить под сомнение способность Владимира Путина продолжать войну в Украине, особенно если союзники Киева из США и Европы наложат более жесткие санкции на российский финансовый сектор.

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Банки оценивают проблемные долги в триллионы рублей и принимают меры по управлению повышенным риском, что приводит к появлению первых признаков кредитного кризиса, сообщили источники. По одной из оценок, портфель корпоративных кредитов российских банков за первые два месяца 2025 года сократился на 1,5 трлн рублей, после чего стабилизировался.

Российские банки также показали рекордную прибыль в 3,8 трлн рублей в 2024 году, превысив результат предыдущего года на 20%, согласно данным центробанка. Однако спрос военных на рабочую силу усугубил ее дефицит и способствовал росту зарплат, что повысило доходы многих россиян, но также привело к ускорению инфляции до годового пика более 10%.

В ответ Банк России в октябре 2024 года поднял ключевую процентную ставку до рекордных 21%, но в июне ее снизили до 20% после жалоб со стороны чиновников и предприятий на то, что затраты по долгам сдерживают рост и угрожают банкротством.

Хотя в прошлом году экономика выросла на 4,5%, по данным Федеральной службы статистики, в первом квартале 2025 года годовой рост резко замедлился до 1,4%.

Согласно информации от источников, особенно заметно замедление в строительном и промышленном секторах, и даже есть некоторые признаки того, что военная сторона российской экономики может начать стагнировать.

Экономиика России - последние новости

У России исчерпываются ресурсы, и ее экономика находится на грани рецессии. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, настало время думать о новой модели роста экономики. В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников отметил, что экономика России находится на грани перехода в рецессию.

Также издание Bloomberg писало, что Набиуллина столкнулась с давлением, и ей, возможно, придется изменить курс на рекордно высокие ставки по займам из-за беспокойства по поводу их влияния на бизнес.

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