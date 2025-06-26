Куркума имеет ряд потенциальных преимуществ.

Куркума - ярко-золотистая специя, часто встречающаяся на кухнях по всему миру, стала гораздо больше, чем просто кулинарным ингредиентом. За последние несколько десятилетий ее репутация как натурального лекарственного средства резко возросла благодаря куркумину.

Издание Eating Well пишет, чтобы лучше понять преимущества куркумы для здоровья, ученые провели обширный обзор существующих исследований.

Этот обзор показал, что, действительно, добавки куркумина могут снижать показатели воспаления, такие как С-реактивный белок (СРБ) и фактор некроза опухолей альфа (ФНО-α). Эти преимущества были отмечены у взрослых с такими заболеваниями, как ревматоидный артрит и синдром поликистозных яичников (СПКЯ), при которых также наблюдалось улучшение уровня некоторых антиоксидантов в организме.

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Эти данные также показали, что куркумин может играть важную роль в поддержке людей с такими заболеваниями, как диабет 2 типа и синдром поликистозных яичников. Эти данные также указали на некоторые менее известные преимущества этой приправы:

Улучшение артериального давления. добавки куркумы могут помочь снизить систолическое артериальное давление примерно на 2 мм рт. ст. и диастолическое артериальное давление менее чем на 1 мм рт. ст. у взрослых, если нет заболеваний печени. Улучшение уровня холестерина и триглицеридов . Куркумин может помочь снизить общий уровень холестерина, триглицеридов и "плохого" холестерина ЛПНП, одновременно слегка повышая уровень "хорошего" холестерина ЛПВП. У людей с диабетом 2 типа его влияние на холестерин ЛПНП и ЛПВП было незначительным. Поддержка здоровья мозга . Куркумин может помочь уменьшить симптомы тревоги и депрессии у некоторых людей. Он также может помочь повысить уровень белка, называемого нейротрофическим фактором мозга (BDNF), который важен для здоровья мозга. Однако люди с болезнью Альцгеймера не заметили положительного эффекта, а в некоторых случаях показали худшие результаты в когнитивных тестах. Уменьшение болей при менструальных спазмах . Куркумин может помочь уменьшить выраженность менструальных спазмов и симптомов предменструального синдрома.

Важно отметить, что в нескольких исследованиях были отмечены некоторые побочные эффекты при приеме добавок куркумы, в том числе проблемы с желудком, как вздутие, тошнота, боли, диарея и запор.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с телом, если пить воду с лимоном и куркумой каждое утро.

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