По его словам, сейчас эти системы модернизируют и передадут Украине, вероятно, бесплатно.

Глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что наша страна может получить от Соединенных Штатов 5 зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на вооружении в Израиле. Об этом он сказал в эфире "День.LIVE".

"У меня есть неофициальная информация, что скорее всего Трамп согласовал вопрос выделения Украине пяти батарей ЗРК Patriot, которые демонтировали из Израиля. Говорили, что Израиль нам передал, но он нам не передал. Он часть он передал Польше, а часть Америке, где их отремонтируют, модернизируют, дают новую электронику. И Трамп передаст эти пять систем Patriot Украине. Это такая военная тайна, которую вам обнародовал", - сказал Романюк.

Он считает, что скорее всего США именно бесплатно передадут эти системы Украине, а не продадут.

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"Скорее всего передаст. Потому что это бесплатно американцы передали после войны Ирака против Кувейта в 90-х Израилю. Не стали отправлять обратно в Америку, а отдали бесплатно Израилю. Израиль 30 лет их (Patriot - УНИАН) эксплуатировал. Теперь их модернизируют и американцы нам их должны передать", - уточнил Романюк.

Как прошла встреча Зеленского с Трампом на полях саммита НАТО

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 июня, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на полях саммита НАТО, который проходил в Нидерландах.

Зеленский назвал встречу с Президентом Трампом "содержательной" и "хорошей". Он отметил, что охватили все действительно значимые вопросы. В частности, говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира, как защитить людей в Украине. Зеленский сообщил, что говорил с Трампом и о готовности Украины закупить американские системы ПВО для прикрытия городов и граждан.

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